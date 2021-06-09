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瘋電影／紫羅蘭永恆花園電影版　代書寫信挖掘人性

文／賴賴

▲▼紫羅蘭永恆花園電影版。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

畫風生動背景細膩唯美，整部電影的視覺感官就是一個美到不行，不論是華麗深邃立體的五官，或是服裝妝髮造型，美術是無可挑剔的完美，不過因為沒有看過電視劇，所以在劇情上無法感受到其中淚流滿面的感動，但整體感還是不錯看的。

這個代為寫信的題材，最早看過便是最有名的印度電影『中央車站』，書信抒發情感的力道，帶出腳色關係的深刻，也從代寫書信的業務，去探查到他人的心路歷程，文字的影響力，透過書信有著更純粹的情緒傳遞，往往看到書信的溫暖，勝過輕輕一句問候，而這部電影在這幾方面的橋段情感發揮，都能帶出人性最深刻最珍貴的祝福。


片　　名：紫羅蘭永恆花園電影版.
類　　型：動畫
上映日期：2020-09-30
片　　長：02時20分
導演：石立太一
演員：石川由依(Yui Ishikawa) 、 浪川大輔
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：采昌


劇情大綱

為心愛之人，送上最後一封信
——「愛」究竟是什麼？
曾經將愛告訴自己、給予自己的那個重要之人。
即使想見，卻再也無法相見。
永遠放開了手的，那個最最重要之人。

從事代筆職業的她，名叫薇爾莉特伊芙加登（石川由依配音）。在讓人們傷痕累累的戰爭結束後數年，嶄新的時代來臨，世界也逐漸恢復平穩，生活並隨著新技術開發而改變。就在讓人們開始往前邁進之時，心懷思念重要之人的薇爾莉特，卻必須在沒有「那個人」的世界中活著。直到某天，她看到了一封信…。

▲▼紫羅蘭永恆花園電影版。（圖／yahoo）

▲等待客戶並前往代為書寫信件的場所。

▲▼紫羅蘭永恆花園電影版。（圖／yahoo）

▲主管非常疼愛人偶。

▲▼紫羅蘭永恆花園電影版。（圖／yahoo）

▲同事情誼深厚彼此關懷。

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