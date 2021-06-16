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共軍武裝直升機爆逼台！匿蹤低飛100m掠海　動機曝光

圖、文／鏡週刊

因疫情延後至9月舉行的漢光演習，日前已先完成複合式兵棋推演，其中模擬共軍以1千3百多枚飛彈、前後20多波襲擊台灣，國軍不僅成功守下，還有餘力反制對方重要的軍事設施，打破以往紀錄，令國安高層相當振奮！但5月一起中共武裝直升機低飛掠海逼近台灣的舉動，卻讓人捏了把冷汗。

5月底，共軍曾派出主力武裝直升機掠海逼台，引起國安高層的關注。（翻攝中國軍網）

▲5月底，共軍曾派出主力武裝直升機掠海逼台，引起國安高層的關注。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊掌握，5月除了相關單位發布的共機擾台動態外，解放軍還曾派出武裝直升機企圖逼近台灣，包括主力作戰機種武直十及Mi17，從漳州深土機場出發，一出海就以異於往常的300公尺高度低飛往南，最低甚至離海平面僅有100公尺，已達到「掠海飛行」的地步，似乎想測試我國的雷達偵監範圍。

中國領導人習近平不樂見台美互動，官媒更直嗆美國軍機在台起降之日，就是開戰之時。（翻攝大華網）

解放軍在官方微博上展示火箭軍演習畫面，並警告台灣別妄想搞分裂。（翻攝畫面）

但國軍也非省油的燈，空軍戰管雷達很快就掌握到共機近乎匿蹤的飛行軌跡， 直到其持續往東南飛行，鑽出該戰管雷達的涵蓋範圍，才消失在畫面上，最後來到南台灣的西方，接近屏東大漢山雷達站涵蓋範圍後返航。

美國3名參議員搭乘軍機抵台，觸動中共敏感神經。（外交部提供）

知情人士表示，各國的雷達偵搜都有高度限制，只要目標飛得太低就會偵測不到，以我國而言，共機飛離金門雷達監看範圍，後續就得靠偵巡艦艇和空中巡邏的戰機接手，經歷此事件後，國軍相關單位已向總統蔡英文報告，將持續精進調整雷達掃描角度，以擴大偵搜範圍，掌握共機動態。


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