沒排到疫苗不用生氣！　醫：「搶打AZ的人」過陣子可能會後悔

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？ 台南市 29 票 桃園市 518 票 台中市 95 票 高雄市 2173 票 新北市 278 票 台北市 1965 票 總計 5058 票。

▲日本捐贈的AZ疫苗今（15）日開打。圖為台北市醫護人員為85歲以上長者施打AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

文／沈政男／精神科醫師

昨天是端午節，但沒什麼過節氣氛，因為大家還是相當關心疫情，也有很多人擔心家中長者打不到疫苗。沒事的！我以一年多關注疫情與持續撰寫相關評論的經驗告訴大家，疫情正在往好的方向走，尤其雙北更是如此，大家不用太擔心。陳時中也這樣講，但我是民間人士，身分與可信度並不一樣。

有媒體轉載拙作，或要我口頭說明，老人家打AZ疫苗的血栓風險。簡單講，如果你想讓老人家打AZ疫苗，那麼有慢性病、有在吃抗凝血劑，也沒關係，因為是不一樣的血栓，反而打了疫苗以後可以有效預防重症。

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如果這次沒排到疫苗，也不必太生氣或擔心，因為，過一陣子，當莫德納來了，那些搶著在這幾天打AZ疫苗的人，可能就會後悔！

有沒有看到張上淳說，英國最近感染delta變種（印度最先出現）而死亡人數當中，有三分之一打過兩劑疫苗？請問英國人大都打哪一種疫苗？莫德納在這方面，就是比AZ疫苗好一些！

注意了，郭台銘想買的那批BNT，你聽陳時中的口風可知，也不是不可能成功了。

這兩天防疫工作來到了「疫苗大戰」階段，官方搶著安排施打流程，民眾深怕自己打不到，連端午假期也要加班、不能放鬆，實在沒有必要。原因除了疫情造成恐慌，以及大家對防疫沒信心，也有一部分是因為政治惡鬥，深怕比政敵打得慢，又要被攻擊了。

放輕鬆一點，打疫苗沒有那麼急！先吃點肉粽，還有新出來的櫻桃李，休息一下！荔枝今年產量還不錯，我已經吃了好多，就不貼了。

疫情的大勢是，中南部已經陸續出現零確診了，整體新增案例也逐漸減少了，可見疫情正在緩解當中，大家要對台灣防疫有信心。

明年端午節就會知道，今年端午節正是台灣反攻這一波疫情的D-Day！我們就要一步又一步收復被病毒攻陷的失土，重回平靜生活。

▲沈政男醫師指出，這次沒排到疫苗不必擔心，過一陣子莫德納就來了。（圖／翻攝自沈政男臉書）

從中南部的疫情發展可知，「病毒不可能清零」這句話講得太輕率，至少在某些地區，已經壓制了病毒，而且版圖正在逐漸擴大。

侯友宜就講，新北已有十七個行政區是零確診，等於超過半數。新北的快篩陽性率也降到了0.6%，幾乎就要清光病毒了。其實現在必須要想：13日快篩找到15例，但14日新北新增98例，其他83例是怎麼確診？是不是在匡列之中？如果不是，那就必須找出可能感染源。

剛好，柯文哲也提到了「冷區殲滅」，這形同「考卷先寫簡單題目」的概念，其實不管熱區冷區，重點都是把每一新增案例做好疫調與接觸者隔離。台北市14日新增又繼續降到了42例，可見防疫已經有成，絕對會得到多數市民肯定。

至於疫苗施打網路預約，柯文哲在記者會講得很清楚，這是為了因應接下來的全國大接種。這本來就是一種進步作法，一開始長者可能覺得麻煩，但這未嘗不是一種終生學習，等於是防疫的額外收穫。

其實，我14日早上研究了好久，為什麼桃園的新增案例無法大幅下降？尤其是龜山，人口只有十五萬，但確診一直出現。這才是有些讓人擔心之處，有機會再來分析。

還記得5月15日早上十點半，宣布雙北三級警戒那天的心情嗎？中午，我已經不敢進餐廳吃飯了，只能找騎樓下用餐。那天，大家一看到新增180例，是不是都恐慌了？還好，我有流行病學知識，也長期關注疫情發展，很快我就知道，台灣不會出現歐美那樣的大爆發。然後，我就用科學數據與客觀分析，陪著台灣走過一個月來的疫情風暴。

何其有幸，我人在中部小鎮，卻能用文字讓南北各地好多朋友因此吃得下飯、睡得安穩一下。

就這樣，要去吃肉粽了，祝大家端午節愉快！

※本文經沈政男醫師授權，未經同意請勿隨意轉載拷貝。