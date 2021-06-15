莫德納再增2起嚴重不良通報！女子接種20分鐘出現嚴重過敏

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布最新疫苗接種統計，連假期間（6/12~14）總共增加14起疑似嚴重不良事件通報，其中有2起是接種莫德納疫苗之後產生嚴重過敏，都是女性，其中1人還是接種完20分鐘就出現症狀，所幸目前都已經出院。

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心公布6月12日～14日新冠疫苗接種5萬4,785 人次，其中AZ接種4萬8,940人次，莫德納接種5,845 人次；截至目前為止，累計接種85萬5,125人，其中AZ接種82萬3,736人次，莫德納接種3萬1,389 人次。

這幾天再增加14例接種疫苗之後嚴重不良事件，當中有12例接種AZ，分別是8女4男，發病年齡介於22歲至67歲，為接種疫苗後2至28日間發生。

這12例通報有1例在加護病房住院中，接種後隔日透析時出現意識程度改變與呼吸窘迫；另3例住院中，分別是疑似膽囊炎、 疑似左眼視神經炎與左側三叉神經炎、疑似慢性B型肝炎急性發作；其餘8例持續追蹤中，初步沒有發現疑似AZ特殊血栓情形。

另新增2例疑似莫德納疫苗接種後嚴重不良事件，都是女性，年齡介於48歲至51歲，接種疫苗後20分鐘至1日內發生疑似接種後嚴重過敏反應，目前已出院。