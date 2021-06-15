遊戲拚跨界！微軟Xbox發表冰箱、華碩ROG推出泡麵　宏碁掠奪者有能量飲料

▲微軟Xbox宣布推出迷你冰箱。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

看來遊戲界真的是變化莫測，今年 E3 2021 期間被社群媒體討論到翻的，肯定是微軟 Xbox 迷你冰箱（Xbox Mini Fridge ），該款產品可以放入 10 罐易開罐，預計年底前上市。無獨有偶，華碩、宏碁也各自推出跨界泡麵跟自有品牌能量飲料。

微軟公司在 E3 2021 期間發表了超過 30 款遊戲新作，其中 27 款將會在 XboxGamePass 上線，並且有兩款跟 Bethesda 合作的大型獨佔遊戲。壓軸產品卻迎合玩家之間開的玩笑話，推出一款家庭冰箱，適合放在任何一個家庭的遊戲間或者客廳。

正式發表的首款 Xbox Mini Fridge 外觀設計上直接走先前玩家熱議的Xbox Series X 外觀，就連冰箱頂部也做了相似的設計，開機的時候 Xbox logo 一樣也會亮出白燈（不知道有沒有音效），冰箱的容量預計可以放入 10 罐易開罐（的可口可樂）。

目前尚不知道這款冰箱是否附帶任何連網功能，或者跟遊戲主機有關的連動訊息，應該也是單純只是個小冰箱，不過從官方訊息來看，微軟這款冰箱將會在聖誕節假期前推出，建議售價與上市情報未知。

宏碁方面，則是早在去年年底成立飲料事業單位，並且推出專為選手們設計的「PredatorShot掠奪者能量飲料」，內含咖啡因、牛磺酸、維生素B群及葉黃素，由於在歐洲開發，因此率先在歐洲上市，結果卻深受當地玩家歡迎，本月初也宣布在台灣推出，走的是線上電商通路，一箱 24 入售價 1,416 元，6 月嘗鮮期間售價 999 元。

至於華碩ROG也宣布與台灣菸酒公司打造「ROG×台酒電競泡麵」，以ROG人氣角色－審判槍神Horsem4n、冷豔忍者Se7en、電馭武士Akira，結合Cyberpunk風格，融入台酒的花雕雞麵、麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵熱門商品當中，走的是四大超商、超市及各大量販通路，只能說「跨界不落人後」。