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瘋電影／聖誕殺戮日　為了不要戰爭而發動戰爭

文／賴賴

▲▼聖誕殺戮日。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

當初就很想看這部片，這個不平安的平安夜，在年輕人最狂歡的時刻，把日本給爆了，電影充滿野心，但日本對於動作片的安排，和好萊塢是完全不同風格的，儘管如此，故事流暢，劇情有懸念，都是不錯的商業安排，整體感是不錯看的。

這片的卡司整齊是最令人放心，想看的原因之一，許久未見的石田百合子，徐娘半老風韻猶存，還是那麼漂亮，而票房一哥西島秀俊果然一號表情就是帥，從來不會把日本與戰爭做連結是，日本從未有現代跟軍事相關的劇情，除非是歷史片，所以恐怖份子題材還是具有吸引力。

片　　名：聖誕殺戮日
英文名稱：Silent Tokyo
類　　型：動作、懸疑/驚悚
上映日期：2021-01-08
片　　長：01時39分
導　　演：波多野貴文
演　　員：佐藤浩市(Kohichi Satoh) 、 西島秀俊(Hidetoshi Nishijima) 、 石田百合子(Yuriko Ishida) 、 廣瀨愛麗絲(Hirose Alice) 、 勝地涼
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：可樂電影


劇情大綱

今年無法再說聖誕快樂？除了疫情肆虐，東京還有一份特別的”聖誕禮物”！
家家戶戶正慶祝平安夜的東京，發生連環爆炸事件，但這還只是開始而已…

平安夜裡，電視台接到一通匿名電話，聲稱在東京市區的惠比壽安置即將引爆的炸彈，一名前往現場報導的記者和一名正在購物的家庭主婦被當成了頭號嫌疑犯。接著又一則犯罪宣言在網路曝光，發布者表示下一個目標是東京澀谷的八公廣場—平安夜最熱鬧的中心。他要求透過電視直播與首相見面，否則將引爆炸彈。首相任命警察世田及新人警察泉調查犯人行蹤。逐漸逼近犯案預告的時間點，慶祝聖誕的群眾開始聚集廣場，東京1400萬人命懸一線。究竟是誰在幕後主使這場恐怖行動？他的目的又是什麼？這個聖誕節，將沒有人逃得過命運的安排…。

▲▼聖誕殺戮日。（圖／yahoo）

▲恐怖份子宣稱在市中心鬧區跨年夜放置炸彈。

▲▼聖誕殺戮日。（圖／yahoo）

▲炸完又炸，這次炸彈要炸東京鐵塔。

▲▼聖誕殺戮日。（圖／yahoo）

▲手提炸彈的二嫌犯，到底誰才是真正主謀?

《聖誕殺戮日》改編自《HERO》、《非關正義》推理作家秦建日子的原著小說，故事靈感來源為「披頭四」約翰藍儂的應景聖誕歌曲《Happy Xmas (War Is Over)》。本片由《型男特警》導演波多野貴文，聯手《永遠的0》監製、《亞人》編劇、《正宗哥吉拉》攝影共同打造恐攻懸疑類型新作。更找來超強卡司群加盟演出，佐藤浩市、西島秀俊、石田百合子、中村倫也、廣瀨愛麗絲、勝地涼，一起在平安夜鬥智鬥法，揭露引爆炸彈的幕後真兇！

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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