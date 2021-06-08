瘋電影／親愛的殺手　因為愛殺人因為恨殺人　

文／賴賴

瘋言瘋語：

因為是鄭人碩主演，幫這部電影調性質感把關，讓整部電影不流入情色片，女主角大尺度的裸露，卻也不感覺汙，嚴格說起來是這位文青導演，尺度拿捏恰到好處，故事很簡單，土台北情懷暗藏文青內在，不溫不火不商業，個人喜歡這個調性。

電影圍繞著西門町和萬華質感，台味十足的視覺包裝，台北低端人口的辛酸，要身體換租金，忍受母親以最低級的髒話當口頭禪，厭世妹和殘障哥的悲情戀曲，雖然人類不是生而平等，但是當人類戀愛時，愛情的感受卻不分貴賤，反而比有錢人更珍貴純粹，導演在前端鋪陳頗長，戀愛過程到面對未來的無助較匆促，所以結尾超快，但整體感是好看的。

期待賴導下一部作品。





片 名：親愛的殺手

英文片名：Be Alive Just Like You

類 型：劇情

上映日期：2020-12-04

片 長：01時32分

導 演：賴孟傑

演 員：鄭人碩(Cheng Jen-Shuo) 、 邱偲琹 、 喜翔(Jason King) 、 黃采儀 、 鄭志偉

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：威視電影



劇情大綱

相慾之後，我們相愛…

六（鄭人碩 飾）是位靠販售愛心商品維生的身障人士，生活大小事都需倚賴父親（喜翔 飾）幫忙，從未談過戀愛的他，對於性有著無限的憧憬與幻想，在大樓保全文哥（鄭志偉 飾）的引介下，六認識了一個沉默的少女泡麵（邱偲琹 飾），長年生活在陰暗狹小文具店的她，不僅要照顧有心理疾病的母親（黃采儀 飾），在學校也備受同儕霸凌。



對未來不抱期待的泡麵，與六從平淡的性交易關係，逐漸發展出一段刻骨銘心的愛情，同時六也發現文哥與泡麵似乎也有著不尋常的關係… 同樣生活在灰色角落的他們，透過相遇的微光溫熱了彼此的心，因慾望點燃了希望，兩人最終能否走出生命的困境…？

▲罹癌末期的父親，不知道兒子該何去何從。

▲為了家不斷付出被侵犯交換免付租金。

▲兩人相愛後，在對方身上找到自己得存在價值。

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