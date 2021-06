瘋電影／親愛的殺手　因為愛殺人因為恨殺人　

文/賴賴

瘋言瘋語:

因為是鄭人碩主演,幫這部電影調性質感把關,讓整部電影不流入情色片,女主角大尺度的裸露,卻也不感覺汙,嚴格說起來是這位文青導演,尺度拿捏恰到好處,故事很簡單,土台北情懷暗藏文青內在,不溫不火不商業,個人喜歡這個調性。

電影圍繞著西門町和萬華質感,台味十足的視覺包裝,台北低端人口的辛酸,要身體換租金,忍受母親以最低級的髒話當口頭禪,厭世妹和殘障哥的悲情戀曲,雖然人類不是生而平等,但是當人類戀愛時,愛情的感受卻不分貴賤,反而比有錢人更珍貴純粹,導演在前端鋪陳頗長,戀愛過程到面對未來的無助較匆促,所以結尾超快,但整體感是好看的。

期待賴導下一部作品。





片 名:親愛的殺手

英文片名:Be Alive Just Like You

類 型:劇情

上映日期:2020-12-04

片 長:01時32分

導 演:賴孟傑

演 員:鄭人碩(Cheng Jen-Shuo) 、 邱偲琹 、 喜翔(Jason King) 、 黃采儀 、 鄭志偉

國 家:台灣

語 言:國語

發行公司:威視電影



劇情大綱

相慾之後,我們相愛…

六(鄭人碩 飾)是位靠販售愛心商品維生的身障人士,生活大小事都需倚賴父親(喜翔 飾)幫忙,從未談過戀愛的他,對於性有著無限的憧憬與幻想,在大樓保全文哥(鄭志偉 飾)的引介下,六認識了一個沉默的少女泡麵(邱偲琹 飾),長年生活在陰暗狹小文具店的她,不僅要照顧有心理疾病的母親(黃采儀 飾),在學校也備受同儕霸凌。



對未來不抱期待的泡麵,與六從平淡的性交易關係,逐漸發展出一段刻骨銘心的愛情,同時六也發現文哥與泡麵似乎也有著不尋常的關係… 同樣生活在灰色角落的他們,透過相遇的微光溫熱了彼此的心,因慾望點燃了希望,兩人最終能否走出生命的困境…?

▲罹癌末期的父親,不知道兒子該何去何從。

▲為了家不斷付出被侵犯交換免付租金。

▲兩人相愛後,在對方身上找到自己得存在價值。

