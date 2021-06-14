今增185例本土「新北98例最多」　各縣市分佈曝光！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增185例COVID-19確定病例，均為本土個案。本土個案中以個案分佈以新北市98例最多，其次為臺北市42例。指揮官陳時中指出，整體確診病例這幾天看起來比較平穩，從發病日和採檢日來看，都有往下趨勢，是比較好的跡象，尤其是雙北也朝向好的方向，但仍然不可鬆懈，大家要一起撐住。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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今新增185例本土病例，為83例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月28日至6月13日。個案分佈以新北市98例最多，其次為臺北市42例，基隆市14例，桃園市10例，苗栗縣7例，花蓮縣4例，彰化縣及新竹縣各3例，宜蘭縣2例，臺中市及雲林縣各1例。其中雙北地區以外縣市45例中，37例為已知感染源、5例關聯不明、3例調查中。

另外，今日新增15例死亡個案，共計為男性9位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月8日，確診日介於5月18日至6月13日，死亡日介於6月5日至6月13日。

▲0614死亡個案，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月12日累計公布11,547位確診個案中，已有5,802人解除隔離，解隔離人數達確診人數50.2%。

指揮中心統計，截至目前國內累計886,014例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含863,703例排除)，其中13,106例確診，分別為1,155例境外移入，11,898例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中452例死亡。

▲0614公布185例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

