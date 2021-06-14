2警憑車牌「聯手偷查」陌生女個資！鬧翻「雙雙賠錢又判刑」

▲2名員警擅自查詢民眾個資遭判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

林姓員警於仁武交通分隊實習期間，結識擔任指導員的楊姓員警，不料，2人身為公務員卻知法犯法，為打探民眾個資，分別透過警政署車籍資訊系統查詢謝姓女子、張姓男子個資。直到林員因故與楊員鬧翻，向上層舉發，全案曝光。橋頭地院日前依偽造文書罪，將楊員、林員分別判處1年10月、1年刑期，但2人因已賠償被害人，均宣告緩刑。

判決指出，楊員明知謝姓女子並未違反交通規則，卻為了解對方個資，擅自登入車籍資訊系統調查，並在獲得基本資料、照片後，於2020年1月24日翻拍並傳送給林員。

接著，同年2月27日林員因於交友軟體上認識張姓男子，進而介紹給楊員，而2人得知張男的機車車牌後，竟故技重施，由楊員查詢完個資，翻拍傳送給林員。直到林員在離職前，因細故楊員心生不滿，同年3月23日向高雄市警察局檢舉，全案因此曝光！

事後，楊員分別賠償謝女6000元、張男10萬元，林員則賠償張男5萬元，被害人均表示原諒、請求法院從輕量刑。對此，橋頭地院審酌後，依公務員登載不實準公文書罪、公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪，判楊員1年刑期、緩刑4年，支付公庫8萬；另依公務員登載不實準公文罪，判林員1年，緩刑2年，支付公庫2萬元。