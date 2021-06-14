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台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了！無法回國

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲《憲法》規定人民有服兵役義務。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名賴姓男子高中畢業後就到加拿大念書，且在當地就業結婚生子，但接到徵兵通知卻不回來服兵役。賴母說，兒子在國外求學期間就當爸爸了，生了小孩，實在無法返國接受徵兵。對此，法官斥被告破壞兵役制度公平性，損及潛在國防動員兵力，依犯《妨害兵役治罪條例》判3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，賴男是民國77年次出生的役齡男子，經核准出境就學，依規定至遲應於年滿33歲前返國服役，因屆期未歸，區公所於2019年4月8日函文送至其爸媽住處，催告其於6個月內返國接受徵兵處理。

等到公示催告期滿後，區公於2020年9月21日，再度發函通知領取徵兵檢查通知書，並應於同年10月5日至國軍台中總醫院接受徵兵檢查。賴母領到函文後，均有轉達給兒子知道。

▼賴母說，兒子在國外求學期間就當爸爸了，生了小孩，實在無法返國接受徵兵。（示意圖）

▲國軍、當兵、阿兵哥、役男。（圖／記者季相儒攝）

不過，賴男依舊沒有回台灣，被台中市政府函送偵辦。賴母證稱，有收到區公所通知，也有將徵兵處理通知及徵兵檢查通知書內容，告知人在加拿大的兒子，但因兒子之前在國外求學期間就當爸爸了，生了小孩，實在無法返國接受徵兵。

台中地院法官認為，被告明知役齡男子皆有依法服兵役義務，為在國外就學、就業及生活，竟於經核准出境後滯留國外不歸，破壞兵役制度公平性，損及潛在國防動員兵力，為法所不許。

法官說，被告母親證稱，被告高中畢業後就去加拿大念大學，大學畢業後在加拿大工作、成家立業且有小孩，可見被告具有相當經濟能力，依犯《妨害兵役治罪條例》第3條第7款之妨害役男徵兵處理罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。全案可上訴。

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