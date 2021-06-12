快訊／東吳1學生確診　72名同宿生、2清潔員快篩結果出爐

記者蘇晏男／台北報導

東吳大學昨晚證實北投泉思學舍一名男性住宿生確診，宿舍緊急清消，台北市衛生局12日上午已派防疫公車，將72位男住宿生、清潔工2人，總共74人接送至萬華剝皮寮快篩。對此，北市副市長黃珊珊下午在記者會上表示，74人全部快篩陰性。

東吳證實宿舍1名男大生確診後，宿舍緊急清消。東吳大學學務長李坤璋12日受訪表示，由於該宿舍男女生分樓居住，樓層間無法互通，因此這次快篩針對男住宿生。他也指出，人員快篩完畢後，會原車回到宿舍進行居家隔離，而專車內的防疫措施都有落實，回到宿舍後，也會依照嚴重等級，分紅區、黃區與藍區進行居家隔離，要求學生待在房間內戴上口罩。

不過，有女住宿生擔憂，雖然宿舍樓層間無法互通，但有共用電梯。因此，對於此次匡列住宿生的原則，黃珊珊下午在北市防疫記者會上表示，所有匡列還是要分紅區、黃區、綠區，雖然同一棟宿舍，但男女生不會樓層交流，且電梯有做清消

。

黃珊珊強調，不是每個地方有一個人確診，之後全棟都要處理，當然還是要從紅區、黃區、綠區來區分，而檢驗標準是看活動場域跟生活習慣；接著，黃珊珊指出，今天檢驗出來的74人全都是陰性，請大家不用這麼緊張。

▼ 東吳大學。（資料照／記者周宸亘攝）