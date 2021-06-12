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社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝真相！長髮妹低頭滑手機被公車撞飛　司機逆轉判無罪　

記者林冠吟／台北報導

低頭滑手機誤闖公車迴轉道慘遭撞！台北一名劉姓女子去年1月，低頭滑手機誤闖公車迴轉道，慘遭首都客運江姓司機撞上，跌進花圃中，造成劉女肢體多處擦挫傷，事後檢察官以過失傷害罪起訴司機江男，認為他應注意而未注意導致撞上行人。不過，台北地方法院審理後卻認為，是劉女顧滑手機，疏於注意路前狀況，才被公車撞上，江男無過失責任，判他無罪。

去年1月，江姓司機駕駛首都客運自中山區玉門街公車專用迴轉道行駛時，與低頭滑手機闖進公車迴轉道上的劉女發生碰撞，等到司機驚見劉女出現在左後視鏡中，已來不及反應撞上劉女，撞擊的力道讓劉女直接跌進旁邊的花圃，後扶著右肩痛苦地起身。江姓司機第一時間也下車察看，詢問劉女的傷勢，不過因為劉女趕著要去花博開會，對司機表明不願意就醫也不願報警，旋即離去。

事後，檢方認為江姓司機應注意而未注意，未看見行人就貿然行進，撞上劉女，造成劉女下背肌腱發炎、頭部肢體多處擦挫傷，並依過失傷害罪起訴江男。

訊問時，江男則堅持否認有任何過失傷害犯行，主張他當下並沒有看到劉女從花圃中走出，是事後看影片才知道，而且劉女行經的地方是公車專用道的迴轉道，是髮夾彎，不是直線，旁邊的樹比人還高，容易遮蔽視線，根本無法預知會有人出現。

江姓司機表示，他在行經迴轉道時，已注意各方向狀況與內輪差後才行進，轉回頭時才看到劉女，還是從左後視鏡看到的，看到的當下就立即踩煞車，不過還是來不及反應與她發生碰撞，劉女遭撞上後彈飛跌進草叢。

▲▼劉女低頭滑手機闖進公車迴轉道，慘遭公車撞上。（圖／翻攝自判決書）

▲▼劉女低頭滑手機逆向闖進公車迴轉道。（圖／翻攝自判決書）

▲▼劉女低頭滑手機闖進公車迴轉道，慘遭公車撞上。（圖／翻攝自判決書）

▲▼劉女低頭滑手機闖進公車迴轉道，慘遭公車撞上。（圖／翻攝自判決書）

▲▼劉女低頭滑手機闖進公車迴轉道，慘遭公車撞上跌進旁邊花圃。（圖／翻攝自判決書）

▲▼劉女低頭滑手機闖進公車迴轉道，慘遭公車撞上。（圖／翻攝自判決書）

▲▼劉女低頭滑手機闖進公車迴轉道，慘遭公車撞上。（圖／翻攝自判決書）

▲▼劉女低頭滑手機闖進公車迴轉道，慘遭公車撞上。（圖／翻攝自判決書）

▲事後劉女左手扶著右肩，神情痛苦的站起。（圖／翻攝自判決書）

江姓司機表示，劉女身為行人卻走進公車專用道，還邊走路邊滑手機，他嚇到後已立即踩煞車試圖避開劉女，根本不可能有時間按喇叭示警，同時因為車上還有乘客，也無法直接拉手煞車，若直接拉手煞車，就有可能讓車上的乘客摔傷。「這都是一瞬間的事，發生這種事我也很不願意」，且事後劉女不願就醫也不願報警，他當下查看目測劉女並無受傷，她執意要走也攔不住她，此外，劉女4天後才到急診就醫，要如何證明與本案有關？

台北地方法院審酌車上監視器畫面後認為，劉女走進公車迴轉道到司機看見時，以當時的視野來看，司機確實無法看見劉女逆向走在公車專用道的髮夾彎上，同時劉女始終都低頭操作手機，逆向行走，在距離公車甚近時，也未停下繼續行走，2秒不到隨即與公車發生碰撞。

法官指出，衡諸常情，江姓司機雖已煞車減速，不過以公車車體重量與煞車距離而言，難以苛求公車要在2秒內煞停，且公車車身也未失控或傾倒，勘認車輛不是在高速行駛的狀態下撞上劉女。肇事的主因仍在劉女，其不注意車前狀況，而導致意外發生，車禍事出突然，江姓司機已盡義務，難以苛求司機採取其他可以防止本案結果發生的方法，因此判江姓司機無罪，全案仍可上訴。

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