明天開打太趕？指揮中心晚間定調：日捐贈AZ「6／15開打為原則辦理」

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日傍晚宣布，日本捐贈的AZ疫苗完成檢驗封緘，將於今晚加速配送，明日送抵各縣市，最快當日可以開打。不過，指揮中心與地方政府衛生局召開新冠疫苗接種推行協調會，晚間定調，考量地方政府須前置作業時間，疫苗開打日仍以 6月15日為原則辦理。

中央流行疫情指揮中心日前已經公布最新7大類優先接種對象，除第7類還需等待造冊審核，1~6類會同步開打，除1~3類醫事人員、第4類必要出國人員維持，第5類改由長照機構工作人員及住民、洗腎患者序位提前，第6類則新增75歲以上長者。

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指揮中心指揮官陳時中原宣布將於端午連假之後，下週二（6/15）開打，指揮中心發言人莊人祥今（11）日傍晚一度宣布，這批疫苗今晚就可提前配送，依照各縣市安排，如果已經準備好了，最快明起就可以開打。然而消息一出，各縣市政府紛紛表示措手不及。

指揮中心下午由行政院秘書長李孟諺、指揮中心社區防疫組組長薛瑞元與各縣市政府衛生局召開「COVID-19疫苗接種作業推行協調會」，並於晚間定調，考量地方政府須前置作業時間，疫苗開打日仍以6月15日為原則辦理。會議中也針對不同年齡與族群的疫苗接種策略，進行相關經驗交流與分享，會中決議：

1、求地方衛生機關每日確實將接種名冊上傳，以利及時掌握接種進度及疫苗撥配相關事宜。

2、日本政府贈予我國的124萬劑AstraZeneca疫苗，開放75歲以上長者(含65歲以上具原住民身分者)施打，只要為民國35年12月31日(含)以前出生者，或具原住民身分之證明文件且為民國45年12月31日(含)以前出生者，均符合接種資格。同時，75歲以上長者，不限其居住地或戶籍地，均可就近完成接種作業。

3、各地方政府的疫苗接種策略不同，大部分縣市採預先造冊、由民政單位通知方式辦理，另有部分縣市採用院所預約方式，惟請採預約方式之縣市，宜加速擴充電話線路及服務人力，使施打作業更為順暢。

4、另，指揮中心提醒，目前第一類尚未完成接種COVID-19疫苗較多之縣市，請加速疫苗接種作業，使民眾儘早獲得疫苗保護力。

5、為避免人潮擁擠，請各地方政府以分齡、分流、分批辦理，減少群聚風險。

另，由於食品藥物管理署加速完成該批COVID-19疫苗檢驗封緘作業，以及物流業者鼎力協助提前於今日深夜開始配送，明(12)日將有50萬劑陸續運抵各地方政府，考量地方政府須前置作業時間，指揮中心表示，疫苗開打日仍以 6月15日為原則辦理。

▲COVID-19疫苗接種對象。（圖／指揮中心提供）※點圖放大