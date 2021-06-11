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快訊／私菸案團購近萬條「自己買1條」挨告貪污…吳宗憲下場出爐

▲▼國安局「吳宗憲」被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲吳宗憲2019年7月負責總統蔡英文出訪專案，也接下團購近萬條免稅菸的任務，只買1條的他卻因此挨告貪汙。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

總統蔡英文於2019年7月出訪太平洋友邦返國之際，時任總統府侍衛官吳宗憲買了9797條免稅菸品，於機邊交貨後再藉國賓特殊通關禮遇攜帶入境，事件曝光後，總統府一度稱只是「超買」引起輿論譁然，讓蔡英文趕緊改稱作「違法私菸」，檢方依貪污罪，起訴吳宗憲等共8名國安特勤人員，另依圖利、逃漏稅起訴華航高層4人，北院11日判吳宗憲10年4月、張恒嘉10年2月、邱彰信2年8月。

▲▼ 國安私菸案張恒嘉 。（圖／記者劉昌松攝）

▲同為時任侍衛官的張恒嘉，負責調度駕駛，完成近萬條私菸「機邊交貨」，同樣挨告貪汙 。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

在蔡英文於2019年7月的「自由民主永續之旅」出訪行程中，侍衛官吳宗憲為專案承辦人，另名侍衛官張恒嘉負責調度駕駛班勤務，2人於專機返台當日配合6名侍衛人員，挾帶近萬條私菸入關沒報稅，檢方清查「團購名單」，其中大多數都認罪獲緩起訴處分，華航遭起訴的4人，分別為空品處前副總邱彰信、協理于堯、組長黃川禎，及另名陳姓職員，其中邱彰信還是民進黨立委邱議瑩的弟弟。

吳宗憲雖統整團購近萬條香菸，但其實自己買的只有1條，相較其他買更大的團購成員獲緩起訴處分，背負貪污罪嫌的他更顯悲情，而他也在審理中主張訂菸是服從長官命令，高喊自己無罪，並聲稱只是延續學長交接的工作；在後續的辯論中，國安局被告認為菸品稅賦責任在華航，而華航的被告則認為，未稅菸交出去，逃漏稅的刑責應由對方承擔。

▲▼私菸案,貪汙,華航副總邱彰信。（圖／記者孫于珊攝）

▲前華航空品處副總邱彰信（右），是民進黨立委邱議瑩的弟弟，於本案中與吳宗憲接洽菸品買賣，挨告圖利、逃漏稅。（圖，資料照／ETToday新聞雲）

私菸案爆發後興起一波政治口水論戰，在華航公布歷任總統出訪售菸統計中，顯示前總統馬英九於2014至2016出訪期間，也賣出數千條免稅菸品，蔡英文也將本案定調為「長期累積的陋習」，此舉讓馬辦、國民黨人士痛批民進黨「一出事就扯前朝」，當時緊咬私菸案的時代力量立委黃國昌，也透露黨內曾因怕影響蔡英文選情，在追打私菸案上有不同的聲音。

▲▼ 華航空品處協理于堯因私菸案自行到台北地檢署作證 。（圖／記者劉昌松攝）

▲空品處協理于堯同樣參與私菸交易，華航與國安局的兩派被告，於審理中互推逃漏稅責任 。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

而在私菸案中，總統府警衛室主任陳敏華，因督導不周被記大過，之後仍晉升少將，更在典禮上跑給記者追；時任總統府侍衛長張捷，因本案被記1大過2小過請辭，後來接任參謀本部聯七訓練次長，也被外界解讀為從私菸案「翻身」，讓網友狠酸，加入民進黨、升官發財沒煩惱。

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