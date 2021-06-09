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知名企業富二代騙大咖！葉國一媳遭「侵占近億」　黃大煒也受害

圖、文／鏡週刊

知名科技大廠英業達集團會長葉國一的媳婦吳君，2017年有意投資經營社群標籤的美國新創公司「Tagboard」，向該公司台灣區執行長林家鍵（英文名James Lin）索討財報，林宣稱財報在美國，想看須先展示財力，要求先匯一筆款項交給公司保管，吳聽信其言，匯款300萬美元到林指定帳戶。

藝人黃大煒（中）、女友Vicky（右）及音樂製作人POLO（左）聯袂出面，說明遭人誣指欠錢都是受林家鍵所害。

▲藝人黃大煒（中）、女友Vicky（右）及音樂製作人POLO（左）聯袂出面，說明遭人誣指欠錢都是受林家鍵所害。（圖／鏡週刊提供，下同）  

林家鍵是知名汽車皮帶代理商的小開，屢因投資糾紛鬧上新聞版面。（讀者提供）

▲林家鍵是知名汽車皮帶代理商的小開，屢因投資糾紛鬧上新聞版面。

但吳女拿到財報後，發現該公司帳戶現金流僅新台幣1千多元，「實在少得可憐」，反悔欲討回匯款時，遭林以「錢已轉到美國總公司」為由意圖侵占，豪門媳婦為看默默無名的小公司財報，豪氣匯出近億元現金的大手筆，新聞傳出淪為各界茶餘飯後的話題。

林家鍵聲稱吳君之所以會告他侵占，其實是郭守正（圖）授意的。

知名藝人黃大煒帶著女友Vicky及音樂製作人POLO，日前接受本刊訪問時，指控林家鍵除四處散播謠言、中傷他們外，還假借其名義到處招搖撞騙，經網路搜尋才得知林曾被判刑，當面質問他時，林辯稱是遭鴻海集團郭台銘之子郭守正恐嚇才認罪。

慘遭林家鍵侵占3百萬美元的吳君，是英業達集團創辦人葉國一（圖）的媳婦。

本刊獨家取得林與友人一段電話錄音，證實黃所言不虛，錄音檔中友人詢問林為何被告侵占？林回說，整起案件根本是郭台銘長子郭守正藉吳君名義提告，郭守正跟吳君兩人是同夥，並向友人強調自己沒犯罪，自稱是被害者，受了很多委屈。

林家鍵搭著黃大煒的明星光環出席晚會，結識場合中的名流貴婦，行徑宛如寄生上流。（讀者提供）

林家鍵的家世背景相當顯赫，他是台灣知名汽車皮帶代理商「瑞峯貿易」董事長林守志的獨子，雖有令人稱羨的家世與傲人學歷，卻終日不務正業四處行騙，除涉及已曝光、經法院判決認證的「Tagboard」詐騙案外，還涉及一起知名汽車品牌Audi專屬網站轉售案。


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