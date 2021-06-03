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瘋電影／永遠的我們　將愛進行到底就算你失智　

文／賴賴

▲▼永遠的我們。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

誰先走對另一伴都是傷害，找來兩位直男詮釋同志的愛戀，其實就把所有的愛情都包含進來了，很聰明的手法，經歷二十年的愛情已經變成親情了，而終究有人得先離開，只不過離開的方式人人不同，尤其是老人照顧老人，非常折磨和辛苦，再深厚的愛情誰撐得住沒有盡頭的磨練，電影丟出許多議題，老人伴侶的長照、生死面對的技巧以及失去愛情基礎的相處還剩下什麼？

故事以老人失智帶出面對愛情即將逝去，我不愛你時你還能繼續照顧我們？或者我因為太愛你而不願你承受照顧我的痛苦？是說再見比較容易還是當寵物照顧能無怨無悔，以失智替換愛情逝去也是一種邏輯，當老伴再也沒有愛情支撐，還得承受照顧的痛苦，是結婚保險的最高保障，法律有明言規定你不得拋棄我，必須接受這義務，愛情與失智，愛情與生死，電影唯美，男主角於是把愛進行到底，偉大的情操，愛情典範最高指導，文藝電影，文青風格。

電影還刻意把兩人的旅行，風景特別特別的美。

片　　名：永遠的我們
英文片名：Supernova
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2021-05-07
片　　長：01時34分
導　　演：哈里麥昆(Harry Macqueen)
演　　員：柯林佛斯(Colin Firth) 、 史丹利圖奇(Stanley Tucci)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：CatchPlay


劇情大綱

故事描述山姆（柯林佛斯 飾）和塔斯克（史丹利圖奇 飾)兩人相戀 20 年，他們決定開車拜訪各地親朋好友，來一趟放鬆心靈的回憶旅行。塔斯克在兩年前被診斷出早發性失智症，這讓兩人的生活面臨前所未有的考驗。隨著旅程推進，他們對未來的想像逐漸崩塌，秘密被揭露。最終，他們必須正面迎向一個重大的提問：在塔斯克的病痛面前，他們對彼此的愛究竟有何意義義？

▲▼永遠的我們。（圖／yahoo）

▲失智症前好好地留下最美好的記憶。

▲▼永遠的我們。（圖／yahoo）

▲就算你忘記，我全部都記得，我會照顧你不要放棄。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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