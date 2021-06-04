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瘋電影／透視畫男孩全景畫女孩　社死單戀對象不認識妳

文／賴賴

▲▼透視畫男孩，全景畫女孩。（圖／ＹＡＨＯＯ）

瘋言瘋語：

青春就是這麼多令人莞爾卻永遠不會有勇氣再犯這種錯的年齡，一見鍾情多麼浪漫，喜歡上的對象到底是誰根本不清楚，到底喜歡對方什麼，自己肯定也說不上來，就是被賀兒蒙操縱，被費洛蒙迷亂的年齡，衝動可愛勇敢單純，電影劇本寫得非常細膩，實在很佩服日本可以把這麼商業的題材，拍得如此文青，很獨特風格的作品。

電影腳色簡單，就是三四個高中生，經常重複的場景，製作成本不高的典型青春少女漫畫風格的文藝片，卻節奏掌握俐落，過程一點也不沉悶，好像在某個片刻，可以喚起你許多類似的青春記憶，曖昧熱情不後悔的單純，卻令人不捨的一心一意，整體感是好看的。

這一部日本青春電影，讓現代日本年輕人，少了商業安排，多了文化底蘊，很推薦。





片　　名：透視畫男孩，全景畫女孩
英文片名：Georama Boy, Panorama Girl
類　　型：劇情
上映日期：2021-04-29
片　　長：01時45分
發行公司：天馬行空
導　　演：瀨田夏樹
演　　員：山田杏奈 、 鈴木仁 、 森田望智
國　　家：日本
語　　言：日語


劇情大綱

他們彼此擦身而過的瞬間，是再平凡不過的事了
澀谷春子（山田杏奈 飾）是一個期待著奇蹟出現的高中少女，某一天晚上，遇見了受傷倒臥在路邊的17歲少年神奈川健一（鈴木仁 飾），對他一見傾心，這段奇蹟般的「世紀之戀」頓時成為春子平凡日常的精神糧食，而健一遺落的學生證更成了春子的戀愛護身符。然而，認真老實卻常常頻率異於常人的健一，因為一時衝動而休學，更迷戀上在街頭隨意搭訕的神祕女子真弓（森田望智 飾），兩人發展出一段超乎友誼的危險關係。

再次相遇，健一正沉溺於有點笨拙又精彩萬分的成人戀愛，早已不記得曾經對他伸出援手的春子。眼見兩人一次又一次擦身而過，對於這段平行戀情執著到底的春子究竟該何去何從？

▲▼透視畫男孩，全景畫女孩。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲一股腦地喜歡上被打趴在地上的男主。

▲▼透視畫男孩，全景畫女孩。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲男生喜歡的女孩只有一種～正妹！正妹！正妹。

▲▼透視畫男孩，全景畫女孩。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲生日當天，好友給了驚喜，把暗戀對象找來，對方根本不記得自己。

本片改編自手塚治虫文化獎得主岡崎京子的同名漫畫，善於描繪年輕人內心情感的岡崎京子，其漫畫作品多次被改編登上大銀幕，包括《惡女羅曼死》、《吉娃娃羅曼死》以及《我很好》。《透視畫男孩，全景畫女孩》電影將時空背景改寫於「現代」日新月異的城市中，並找來了新銳演員山田杏奈、鈴木仁，精準詮釋青春期少男少女們複雜迷惘卻充滿期待、奮力活在當下的心情，以輕快又略帶奇幻色彩的風格，呈現出這部擁有獨特世界觀的青春電影！

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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