　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化家庭群聚添2人　護理師與小孩確診...家族傳播鏈累計9人

▲▼彰化縣長王惠美。（圖／翻攝王惠美臉書）

▲彰化縣長王惠美8日召開防疫記者會公布相關事項。（圖／翻攝王惠美臉書）

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

台灣本土疫情持續嚴峻，指揮中心8日宣布台灣本土確診病例新增219名，死亡22名，累計死亡人數已來到308人，其中彰化縣新增2名確診案例，累計221名確診。衛生局長葉彥伯表示，新增的2名確診者中，都來自感染源待查的大家族群聚個案，該傳染鏈目前已有9人確診，8日新增的確診者為職業為護理師的媳婦和小孩，2人都已被匡列隔離，都在居家隔離期間發病，因此感染未擴大至其所工作的醫療院所。

葉彥伯指出，8日新增的2名確診者中，來自感染源仍有待調查的大家族群聚，初步判定與先前湳底社區歌唱班傳播鏈有關。整起群聚感染最先發病的為大家族的孫子，6月1日因身體不適前往醫院篩檢，於下午確診，衛生局也緊急將9位同住家人進行匡列採檢，6月2日確定4人為陽性反應確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉彥伯表示，由於8日新增確診的媳婦為護理人員，與其小孩本來就列為居家隔離，一採陰，2人都是在居家隔離期間發病，因此並未對其所工作的醫療院所造成影響，也未讓感染進一步擴大。他指出，根據檢驗結果來看，由於大家族中已經確診的阿公阿嬤Ct值較高，顯示其罹病時間都至少已有一到兩周左右，同時因為媳婦有娘家聚會，衛生局也緊急先將妹妹納入採檢，一確定妹妹為陽性確診後，並立即針對高風險家族進行一人接觸全家採檢，對與妹妹同住的18位家屬進行匡列採檢，6月3日確認妹妹家族有4位確診，下一步會再針對確診者的職場做接觸者的匡列與採檢。

此外，由於下禮拜就是端午連假，彰化縣長王惠美也再次向民眾呼籲盡量避免不必要的返鄉，避免群聚，否則將很有可能「今年群聚拜祖先，明年換你當祖先」，她表示彰化縣目前看來疫情雖有趨緩趨勢，但民眾仍不可掉以輕心。

▲彰化縣府6月8日線上防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲▼彰化縣府6月8日線上防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲彰化縣府6月8日線上防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲彰化縣府6月8日線上防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

ET快訊
稱延長三級「錯誤的決定」！他分析：全國疫情已下去
快訊／兆豐銀遭罰1000萬！　28戶房貸案爆人頭戶貸款
快訊／撐不住！　高雄瑞豐夜市恐7月底收攤
快訊／北投河邊發現一具浮屍！　採檢陽性確診
30多歲女染疫亡　「體重」成惡化關鍵
張榮味爆特權打疫苗！中央終於鬆口要處理　手段曝光
疫苗可以混打？　柯文哲：先後打「這兩支」效果更好

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30多歲女染疫亡！高職同學不捨發文：她人緣非常好

苗栗確診連環爆！金門送「144箱酒精」供消毒…楊鎮浯：全國一命

瑞豐夜市「停業1個月」損失慘重　攤商哭喊要補助！經發局回應了

台南新增1確診　中年婦1採陰「老公確診」轉陽　

快訊／雨彈升級！氣象局發「豪雨特報」　嘉、南、高迎大雷雨

彰化家庭群聚添2人　護理師與小孩確診...家族傳播鏈累計9人

首批「日本組合負壓隔離艙」延期抵台！基金會：希望沒有外力介入

4人打麻將被抓！鄉民茫然「4人打電動呢」：違法誰說了算

成功市場豬肉攤商4確診！林右昌：肉從桃園來…匡列運送、去骨人員

她回國住防疫旅館！　櫃檯曝「與匡列確診者混住」：還搭同部電梯

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

30多歲女染疫亡！高職同學不捨發文：她人緣非常好

苗栗確診連環爆！金門送「144箱酒精」供消毒…楊鎮浯：全國一命

瑞豐夜市「停業1個月」損失慘重　攤商哭喊要補助！經發局回應了

台南新增1確診　中年婦1採陰「老公確診」轉陽　

快訊／雨彈升級！氣象局發「豪雨特報」　嘉、南、高迎大雷雨

彰化家庭群聚添2人　護理師與小孩確診...家族傳播鏈累計9人

首批「日本組合負壓隔離艙」延期抵台！基金會：希望沒有外力介入

4人打麻將被抓！鄉民茫然「4人打電動呢」：違法誰說了算

成功市場豬肉攤商4確診！林右昌：肉從桃園來…匡列運送、去骨人員

她回國住防疫旅館！　櫃檯曝「與匡列確診者混住」：還搭同部電梯

30多歲女染疫亡！高職同學不捨發文：她人緣非常好

影／D.O.當兵2年身體僵硬了！EXO問候台粉　4人齊聚：We are one

苗栗確診連環爆！金門送「144箱酒精」供消毒…楊鎮浯：全國一命

南韓拚6月底前1300萬人接種疫苗！　當局卻直言：疫情趨緩仍無望

宜蘭人買房求200萬元內！萬能網軍找到了　真實屋況曝光

小老弟太皮阿金哥「一口含頭」秒關燈　媽笑：家裡都牠管

國產疫苗將解盲　陳時中爆：蔡英文7月「想打」但沒說一定上市

瑞豐夜市「停業1個月」損失慘重　攤商哭喊要補助！經發局回應了

iPhone重置仍能啟動「尋找功能」！　iOS 15亮點曝光

台南新增1確診　中年婦1採陰「老公確診」轉陽　

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

生活熱門新聞

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

館長辦3+11「究責」投票　4千留言戰翻

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

更多熱門

相關新聞

成功市場確診+1！　攤商全面PCR採檢

成功市場確診+1！　攤商全面PCR採檢

中央疫情指揮中心8日公布新增本土個案219例，其中8例在基隆。基隆市長林右昌指出，6月4日才重新開市的成功市場又添一名攤商(案11454)確診，連同先前染疫的3間攤商，這已是第4例「豬肉攤商」確診個案，為了守住傳統市場防線，林右昌宣布，傳統市場內所有販賣生鮮肉品的攤商，必須採取「雙罩一套」的防疫措施，到菜市場買菜的民眾也禁止徒手碰觸肉品。

首批日本組合負壓隔離艙延期抵台

首批日本組合負壓隔離艙延期抵台

快訊／侯友宜曝：新北疫苗一支不剩！　還有25%醫護沒得打

快訊／侯友宜曝：新北疫苗一支不剩！　還有25%醫護沒得打

豬肉攤商4確診！林右昌：肉從桃園來…匡列運送等人員

豬肉攤商4確診！林右昌：肉從桃園來…匡列運送等人員

即／瑞豐夜市恐營業至7月底！

即／瑞豐夜市恐營業至7月底！

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染彰化足跡

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

台女「激凸+微露黑森林」　越南老司機超嗨

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面