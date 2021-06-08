彰化家庭群聚添2人　護理師與小孩確診...家族傳播鏈累計9人

▲彰化縣長王惠美8日召開防疫記者會公布相關事項。（圖／翻攝王惠美臉書）



記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

台灣本土疫情持續嚴峻，指揮中心8日宣布台灣本土確診病例新增219名，死亡22名，累計死亡人數已來到308人，其中彰化縣新增2名確診案例，累計221名確診。衛生局長葉彥伯表示，新增的2名確診者中，都來自感染源待查的大家族群聚個案，該傳染鏈目前已有9人確診，8日新增的確診者為職業為護理師的媳婦和小孩，2人都已被匡列隔離，都在居家隔離期間發病，因此感染未擴大至其所工作的醫療院所。

葉彥伯指出，8日新增的2名確診者中，來自感染源仍有待調查的大家族群聚，初步判定與先前湳底社區歌唱班傳播鏈有關。整起群聚感染最先發病的為大家族的孫子，6月1日因身體不適前往醫院篩檢，於下午確診，衛生局也緊急將9位同住家人進行匡列採檢，6月2日確定4人為陽性反應確診。

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葉彥伯表示，由於8日新增確診的媳婦為護理人員，與其小孩本來就列為居家隔離，一採陰，2人都是在居家隔離期間發病，因此並未對其所工作的醫療院所造成影響，也未讓感染進一步擴大。他指出，根據檢驗結果來看，由於大家族中已經確診的阿公阿嬤Ct值較高，顯示其罹病時間都至少已有一到兩周左右，同時因為媳婦有娘家聚會，衛生局也緊急先將妹妹納入採檢，一確定妹妹為陽性確診後，並立即針對高風險家族進行一人接觸全家採檢，對與妹妹同住的18位家屬進行匡列採檢，6月3日確認妹妹家族有4位確診，下一步會再針對確診者的職場做接觸者的匡列與採檢。

此外，由於下禮拜就是端午連假，彰化縣長王惠美也再次向民眾呼籲盡量避免不必要的返鄉，避免群聚，否則將很有可能「今年群聚拜祖先，明年換你當祖先」，她表示彰化縣目前看來疫情雖有趨緩趨勢，但民眾仍不可掉以輕心。

▲▼彰化縣府6月8日線上防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）