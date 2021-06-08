北投洲美碼頭水流屍「新冠確診」！檢聽關鍵字警覺...值勤警快篩陰

▲北市州美碼頭5月22日打撈一具水流屍，警方報請檢察官司法相驗，確認死者染疫。（圖／法務部提供）

記者黃宥寧／台北報導

驚！北市北投區洲美遊艇碼頭上月22日發現一具男性水流屍，警方報請士林地檢署進行司法相驗。經法醫採檢，26日確認罹患新冠肺炎。該名死者為67歲謝姓男子，平日以開多元計程車為生，據租車行老闆聲稱，謝男事發前將積欠的租車費繳清，聊天過程謝則表示自己有發燒症狀。當日值勤警員得知消息也到醫院進行快篩所幸均陰性。

上月22日警方獲報，在洲美遊艇碼頭有一具水流屍，經打撈發現為一具男性屍體，由於他身上及岸上並無任何證件，由鑑識小組現場勘查及採集DNA和指紋辨別身分。經比對確定身分，確認水流屍身分為43年次謝男(未婚)，他的親戚表示，平日與他沒什麼聯繫，獨來獨往，而謝男則向租車公司租一輛汽車以開多元計程車為生。

經檢警調查發現，謝男的計程車是向車行租來，由於未繳納租金，而遭車行老闆提告侵占車輛，進一步到車行老闆詢問，老闆則表示，不知道謝男已去世，並稱謝男前陣子有到車行將積欠的租金還清，而聊天過程，謝男有提到自己發燒身體不舒服。

由於疫情嚴峻，檢察官得知謝男生前有發燒症狀，為了落實防疫，有所警覺並會同法醫採集檢體，確認謝男是否罹患新冠狀肺炎，檢體緊急送往疾管署實驗室，26日採檢出爐為死後確診。

警方表示，由於當日都有全副武裝做好防護措施，但為了保險起見，27日仍請當天到場的警員快速到醫院進行快篩，所幸檢驗均為陰性。至於謝男被提告的侵占案，士林地檢署表示因被告死亡予以不起訴處分。

無獨有偶，5月初時，警方也獲報一具女性水流屍，但經查身分為遭匡列對象，法醫採集檢體也為新冠肺炎確診者。

健康解饞好零食

獨／20歲ABC飛台避疫情 3個月後衝桃機：被下令回美國打疫苗

獨／直擊飛美班機306座位爆滿 高雄醫曝：透過關係才搶到經濟艙