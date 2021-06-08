畫師手繪「核酸檢測上河圖」　340人穿越時空呈現佛山抗疫現況

▲廣州一名畫師手繪佛山版「核酸檢測上河圖」。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

一幅廣州佛山版「核酸檢測上河圖」近日在大陸微博瘋傳。創作者陳志杰花費5天，將佛山祖廟、嶺南明珠體育館、世紀蓮、佛山西站等重要地標及340多名醫務工作者、志願者、民眾等性格鮮明的人物，透過蒙太奇式手法，描繪出這幅穿越古今的佛山「核酸檢測上河圖」，向一線人員致敬。

▲醫護人員身著防護服躍然紙上，還有戴著口罩的記者在現場採訪。（圖／翻攝南方都市報）

《南方都市報》報導，這幅工筆古風山水畫里，主要描繪佛山禪城、南海兩區開展核酸檢測的畫面。佛山祖廟、嶺南明珠體育館、平洲玉器街、西樵山、佛山西站等地標以蒙太奇的手法拼接在一起。

畫作的主角則是身穿白色防護服的醫護人員、穿著紅馬甲的志願者、公安民警、社區工作者、城管、記者在這些城市地標中忙碌工作，市井民眾正排隊進行核酸檢測。經過測算，畫作裡共有340多名角色，全都戴上口罩，真實呈現佛山抗疫的情境。

▲佛山版「核酸檢測上河圖」。（圖／翻攝新華網）

創作者陳志杰畢業後在佛山開了一家畫室，在廣州疫情爆發時，他透過家中窗戶向外看到居民連夜進行大規模核酸檢查的場景，令他相當震撼，隨即生出以畫筆紀錄當地抗疫過程的想法。

陳志杰進行完核酸檢測後，特地留在現場觀察許久，回到家便將腦中的印象結合「清明上河圖」的畫風，花費5天時間，完成了這幅佛山版的抗疫畫作，引起外界關注，在微博上瘋傳。

陳志杰表示，希望疫情可以盡快結束，能夠恢復外出寫生的日子，「宅家抗疫的時間會考慮繼續豐富這幅作品，病毒雖然限制了我們的活動，但卻阻止不了人間大愛。」