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他2手一扳「頭轉180度」看正後方！　大法師上身6秒驚悚片曝光

@sheaabutt00

party trick! ##duet if you can do this

Original sound - Sheabutt

記者吳美依／綜合報導

外國一名男子擁有驚人特技，能夠像貓頭鷹一樣，將頭頸扭轉將近180度，他將大約6秒鐘的示範影片分享至TikTok，引發熱議。但是，英國線上醫學網站Zava醫師迪歐（Simran Deo）表示，極少數人可能因「關節活動度過大，或者罹患結締組織疾病」才能做到，但是此動作非常危險，一般民眾切勿輕易嘗試。

畫面中，男子將雙手分別放在後腦勺與下巴，接著輕推頭部逆時針旋轉，竟能夠完全看到正後方，雙手一鬆開，又立刻恢復正常姿勢，看起來毫不費力。他在影片描述寫道，「派對把戲！如果你也能做到，就來單挑吧！」。一個在場的人說，「噢，該死！我需要喝一杯」。

▲▼外國一名男子能將脖子扭轉180度。（圖／翻攝TikTok@sheaabutt00）

▲外國一名男子能將頭部扭轉180度，影片一出震驚網有。（圖／翻攝TikTok@sheaabutt00）

此影片累計5.3萬人按讚、超過330萬次觀看，許多網友感到驚奇，紛紛留言，「人類界的貓頭鷹！」、「這是在驅魔嗎？」也有人好奇，「他到底是怎麼發現這項特技的？他當時想要做什麼啊？」

醫師迪歐接受LADbible採訪時解釋，如果一個人關節活動度過大，或者罹患結締組織疾病，「肌肉、韌帶與肌腱將變得更有彈性，也就是說，其關節能夠比一般人更加彎曲」。

迪歐提到，一般人的頸椎應該只能左右移動90度，也就是說，不論脖子如何轉動，耳朵位置都僅能與肩膀齊平，「再進一步（扭轉）的話，可能對脊椎與向腦部輸氧的頸部血管造成嚴重傷害」。她警告，如果輕易嘗試此動作，可能造成癱瘓或中風。

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