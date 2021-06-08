台灣首例人類感染新型豬流感　農委會：無法連結到是因為家裡養豬

▲防檢局表示該案例「和豬隻完全沒有關係」。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

疾病管制署今年4月接獲醫院通報，一名住中部的5歲女童流感輕症病患之呼吸道檢體分離出無法次分型之A型流感病毒，進一步檢驗並進行基因定序為H1N2v流感病毒，為極為罕見的「豬流感」，不過，農委會今（8日）表示，無法做這樣的連結。

防檢局副局長徐榮彬表示，該案例「和豬隻完全沒有關係」，當時獲報小朋友發燒後，便到場進行檢驗，豬隻上完全沒有該病毒，確實很多豬會感染病毒沒錯，也較為敏感，容易跑到人身上，但不代表會怎樣，不能因為是養豬的就這樣說，反問那如果養雞或牛怎麼說？他強調，所有監測都沒問題。

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農委會副主委黃金城說，「證據不充分」，女孩的家人和周遭的人檢驗後都沒此病毒和相關症狀，小孩子通常不會接觸到豬群，無法連結到「H1N2v」是因為家裡養豬的影響。

黃金城表示，病毒在豬隻裡是傳染病沒錯，有時候是機率，小孩子到底是不小心接觸到還是怎樣不曉得，至少家人都檢驗不到這樣病毒，因此研判可能是個案。黃金城指出，小孩有一可能是在某個場合裡感染到也說不定，雖然無法百分百排除和家裡無關，只是很難做這樣的連結，並強調「H1N2v」在豬隻裡算是很輕微的傳染疾病，就算有豬隻被感染，都不會因此有任何經濟上的衝擊等影響。