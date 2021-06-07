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realme搶攻線上佈局！全新手機產品線 narzo系列只在線上開賣

▲realme稍早公開只在電商平台銷售的 nerzo 遊戲手機系列。（圖／取自realme）

特約記者洪聖壹／綜合報導

realme稍早在《潮玩新機線上發表會》當中，公開全新手機產品線 narzo系列，定位為「虛擬通路專屬機款」，主打遊戲與CP值，首款引進的產品就是 realme narzo 30A。同步推出的還有 realme 8 5G 及外型酷似 Apple Watch 的 realme Watch 2 系列。

針對產品定調，realme台灣市場商務長鍾湘偉指出，GT 系列是搭載最新高階處理器的旗艦機款；其次，是具備輕、潮、閃充三項特點的中階均衡之選「數字系列」；再者，是強調越級性能與大電量的入門機款「C系列」。「narzo系列」是主攻電商通路，主打強勁性能與極致性價比的遊戲機款。相信能夠滿足市場各式需求。 

realme 首款只在線上開賣的手機：narzo 30A

首度引進的 realme narzo 30A，配備首見 OPPO R19 的水滴造型螢幕，螢幕占比 88.7%、大小為 6.5 吋，最大亮度 570 尼特，手機背蓋有個指紋辨識模組，即使戴口罩也可以辨識解鎖或者進行行動支付等金融驗證。

效能方面，採用聯發科 12 奈米 Helio G85 八核心處理器，電量 6000mAh，強調可以連續打電動 10 小時，除了 18W 快充之外，還支援反向充電，可以幫無線耳機充電。

拍照能力方面，realme narzo 30A具備1300萬AI智慧雙鏡頭及800萬前置鏡頭，內建煥彩模式及復古人像模式，在夜拍方面，除了「超級夜景」之外，還有「夜景濾鏡」，像是火熱、賽博龐克和現代等。

realme narzo 30A 採用獨立的三卡槽設計，支援雙 nano-SIM 卡及 MicroSD 記憶卡槽，最高可擴充至 256GB，共推出鐳射藍和鐳射黑雙色，售價新台幣 3,990 元，6 月 17 日於線上通路獨家開賣，適逢618促銷檔期，加碼於6月17日至6月18日首賣期間發送372元折價券，折後價為 3,618 元。

萬元5G新機realme 8 5G

華碩有 ZenFone 8 5G，realme 的數字系列剛好也有 realme 8 5G，擺在一起感覺就像親兄弟。不過從規格設計來看，realme面向的對手可能是紅米的Redmi Note 10 Pro。著重「Power meets style」的品牌特色，強調輕薄。

▲這是搭載高通S888 的 ZenFone 8。（圖／華碩官網）

▲這是搭載天璣700的 realme 8。（圖／realme官網）

手機正面採用90Hz暢速螢幕，6.5吋寬廣視野使螢幕佔比為90.5%，具備1080x2400FHD+高解析度和600尼特最大亮度，手機背部透過高亮度的銦電鍍以及立體化設計呈現光影線條，重量更只有 185g，厚度也降低至 8.5mm。

效能方面，realme 8 5G搭載全台首發聯發科7奈米天璣700 5G處理器，CPU和GPU最高時脈分別達2.2GHz及950MHz，網路服務覆蓋台灣5G主流頻段，並支援5G+5G雙卡雙待。

全新realme 8 5G加入首度堆出的 DRE 動態記憶體擴展技術，可將ROM空間轉換為RAM空間使用，4GB的RAM最高可擴充至5-7 GB，就算開啟多個應用程式也能順暢運行；ROM則同樣具備擴充功能，獨立三卡槽設計，可同時放置 2張 Nano-SIM 卡以及 1張 MicroSD 卡，記憶體最高可擴充至1TB。

realme 為該款手機配上了一顆 5000mAh 大電池，支援 18W 快充。側邊跟小米11 Lite 5G 一樣提供指紋感應技術，輕觸電源鍵即可快速解鎖、行動支付支付。

拍攝表現上，具備4800萬AI智慧三鏡頭模組，另外是黑白人像鏡頭及4cm微距鏡頭，在超級夜景模式下，透過F1.8大光圈和多幀合成演算法。自拍鏡頭則是配備1600萬AI智慧美顏鏡頭，而且同樣支援超級夜景模式。

realme 8 5G 推出飆速藍和飆速黑雙色，4+128GB售價新台幣7,490元、8+128GB售價新台幣8,490元，即日起全通路包括電信通路、東森購物等線上線下通路全面開賣。

realme Watch 2系列

除了手機，這次也宣布引進了兩款智慧手錶，包括realme Watch 2和realme Watch 2 Pro，外觀邀韓國最有才華年輕藝術家Grafflex跨刀設計，以經典的URBAN ART創作風格，推出標誌性粗黑線條特色及街頭塗鴉風格的專屬錶盤，但其實還是跟 Apple Watch 非常相像。提供100種以上的潮流錶盤與動態錶盤，支援抬手喚醒。

realme Watch 2和realme Watch 2 Pro分別採用1.4吋與1.75吋彩色觸控大螢幕，同樣具備30FPS螢幕更新率及600尼特最高亮度，上方覆蓋2.5D玻璃材質；電量方面，realme Watch 2具備315mAh大電池，可連續使用12天，realme Watch 2 Pro則具備390mAh大電量，提供14天續航，支援磁吸充電，強調一個月僅需補足兩次電量。

realme Watch 2 系列都具備90種運動模式，除常見的重訓、跑步外，另外加入排球、太極拳等罕見模式。realme Watch 2 Pro還可透過精準的GPS&Glonass高精度雙衛星定位系統，無須攜帶手機也能紀錄運動軌跡。此外，針對大家關注的健康議題， realme Watch 2 系列也提供24小時自動心率監測及血氧濃度偵測，可經由觀察realme Link APP上的數據變化提早警覺異常。

realme Watch 2 系列貼心具備久坐提醒、喝水提醒功能，如果壓力大想放鬆，開啟冥想模式即可放空思緒進行深層呼吸，全機IP68防水防塵認證，在1.5公尺深的水域可待30分鐘；不僅如此，隨著realme AIoT產品越來越豐富，智慧手錶不僅可做到音樂控制及遠端拍照，未來還可進一步成為智慧控制中心，透過手錶來設定realme智慧家居等產品。

上市情報方面，realme Watch 2售價新台幣1,499元，於6月9日上午10點開賣，首賣當天推出現折200元限定優惠，只需1,299元即可擁有90種運動模式的智慧手錶。realme Watch 2 Pro售價新台幣2,499元，目前已經在東森購物網、遠傳friDay購物等電商平台開賣。

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