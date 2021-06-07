日本甲級戰犯骨灰下落73年後終曝光！　美軍機密檔案：撒在太平洋

▲日本前首相東條英機。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本研究人員近日從美國國家檔案館取得機密檔案並將其解密，因而得知包含前首相東條英機在內的7名甲級戰犯的遺骨下落，解開長達73年來的「昭和歷史之謎」。檔案中，當時的美國少校盧瑟・弗瑞森寫道，「我從太平洋上空將骨灰撒下。」也就是說，這7人的骨灰在火葬後已被撒入大海。

根據《共同社》獨家報導，日本大學生產工學部研究法學的講師高澤弘明先前從美國檔案館取得有關甲級戰犯骨灰去向的檔案。該檔案由當時在橫濱市設立司令部的美國第八集團軍製作，內容經過加密。研究人員解密後發現，共有2份檔案是有關甲級戰犯遺骨的內容，一份著於1948年12月23日，也就是7人遭到處決的日子，另一份則是1949年1月4日。

當時的美國少校盧瑟・弗瑞森負責了戰犯處決與屍體的最終處理，他在報告中寫道，1948年12月23日凌晨，這7名戰犯在東京巢鴨監獄被執行死刑，而少校本人也在現場。裝有屍體的卡車在凌晨2時10分從監獄出發，並在1個半小時後抵達位於橫濱的美軍第108墓地登陸小隊。卡車上午7時25分離開小隊，並於30分鐘後抵達火葬場，同天執行火化儀式。

據檔案記載，7人的骨灰被放入骨灰罈後，隨即被運往第八集團軍的跑道。少校弗瑞森稱，「我乘坐聯絡機飛到橫濱以東約30英里處（約48.2公里）的太平洋上空，大範圍地將骨灰撒下。」

對此，東條英機的曾孫僅表示，「比起將骨灰丟棄在什麼地方，回歸大自然更好。」

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