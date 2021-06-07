隔壁獄友熟睡！他凌晨爬過去「搓揉爽摸」　管理員一看當場傻眼

▲阿傑被依法判6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／屏東報導

一名受刑人「阿傑」（化名）在坐牢期間，看到隔壁床的受刑人「阿宏」（化名）正在熟睡，竟然就偷偷伸手撫摸對方的生殖器，誇張的行徑讓監所管理人當場傻眼。對此，屏東地院審理後，依法判阿傑6月徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，阿傑日前才因不能安全駕駛案件被判刑，沒想到他入獄後仍不知悔改，竟然在某日凌晨看到隔壁床的阿宏正在熟睡，就利用對方意識不清、不知抗拒之際，連續用手隔著對方的短褲，撫摸對方的生殖器，以此對阿宏進行猥褻行為。不過，阿傑誇張的行徑都被監所管理人員透過監視器察覺，因此也立刻報警處理。

阿傑於庭上對於自己的犯案內容坦承不諱，且也與證人之證詞相符，又有現場監視器影片、截圖91張等足以佐證，因此認定阿傑的自白與事實相符，可堪採信，其犯行也堪以認定。對此，法官認為，阿傑為滿足個人情慾，利用對方沉睡意識已達不能或不知抗拒狀態，而猥褻對方，所為實屬不該。

不過，法官念及其犯後坦承犯行，且也有意與對方和解，考量其素行、犯罪動機、目的、手段、情節、犯後態度、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯乘機猥褻罪，累犯，處以有期徒刑6月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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