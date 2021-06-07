美訪台參議員來頭大！盤點戰爭英雄、拜登超級好友和軍委成員經歷

▲美國跨黨派參議員訪問團搭C-17運輸機旋風抵台後當日離開。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國民主黨籍參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）、昆斯（Chris Coons）以及共和黨急參議員蘇利文（Dan Sullivan）6日上午抵台，宣布美國將贈台75萬劑疫苗，但這3人來頭究竟為何，為什麼是他們代表美國飛抵台灣，事實上，每一個人來頭都不小。

這次眾所矚目的焦點便是坐在輪椅上的達克沃絲，她的殘疾是為國服務所致，2004年她以黑鷹直升機飛行員身分被派往伊拉克，同年11月12日在一場任務完成返航途中遭到火箭推進榴彈（PRG）擊中，嚴重受傷失去臀部以下右腿及膝蓋以下左腿，右臂也嚴重受傷，因此獲得紫心勳章。官拜中校後退役轉投身政治公共事業，曾任2屆聯邦眾議員，並於2016年當選聯邦參議員，是美國史上第一位雙腿截肢的國會議員，去年拜登出線後曾被媒體報導，有意點名達克沃絲作為副總統人選。

昆斯則是拜登的好友，一度更為美國政治媒體「Politico」指為拜登政府的國務卿人選之一，即便後來拜登任命布林肯（Antony Blinken），仍向昆斯表示需要他繼續留在參議院出力，顯示昆斯在拜登政府及民主黨體系中的重要性。此外，昆斯也是《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人，並在2019年《台灣關係法》40週年之際訪台，蔡英文也在總統府接見訪問團。

蘇利文則和達克沃絲一樣，同為聯邦參議院軍事委員會成員，多次在國會中投票力挺友台議案，也連署友我聯名函，這次的訪問團，也是聯邦參議院軍事委員會自去年全球疫情爆發以來，首度規劃的國際訪團，也把台灣納入優先訪問對象。2016年蔡英文就任總統時，蘇利文便隨參議院軍事委員會前主席馬侃（John McCain）訪台。

此次訪台蘇利文戴上去年疫情流行初期台灣送美國的口罩，上頭印有「Love from Taiwan」，並表示6日美國宣布提供疫苗給台灣，是「Love from America」。