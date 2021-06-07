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三星智慧防丟器SmartTag+動手玩與三個實用的小技巧

▲三星智慧防丟器SmartTag+動手玩。（影片／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

台灣三星日前宣布，新款藍牙智慧防丟器Galaxy SmartTag+ 於 5 月 31 日上市，記者實際取得上市產品，並且與已經在台上市的 Galaxy SmartTag 做了一下簡單對比，提供給大家參考。

＊外觀：

從外觀來看，Galaxy SmartTag+與Galaxy SmartTag 在實際接觸後會覺得兩者不管是大小、設計都相差不大，但是從三星官網提供的規格來比較，是有略微差異的。

▲SmartTag+原廠盒裝提供附帶電池的產品本身跟說明書。（圖／記者洪聖壹攝）

像是 Galaxy SmartTag 大小為 39.1 X 39.1 X 10.4 mm，重量 13 克，而 Galaxy SamartTag+ 大小為 40.9 X 40.9 X 9.9 mm，重量 14 克，不僅略大，而且略厚，重量也有所提升。

▲SmartTag+（右）與SmartTag兩者外觀、大小、重量差異不大。（圖／記者洪聖壹攝）

此外，Galaxy SmartTag 跟 Galaxy SamartTag+ 都是支援藍牙 5.0，後者多了 UWB 超寬頻技術支援，因此都是 CR2032 可替換式鈕扣鋰電池，然而由於後者電池壽命從 SmartTag 的 300 天，降低為 165 天，順帶一提，兩者續航比起 AirTag 的 365 天都還要少。

▲SmartTag+使用的是 CR2032 可替換式鈕扣鋰電池，電池壽命為 165 天。（圖／記者洪聖壹攝）

＊僅四款三星手機支援 UWB：

三星Galaxy SmartTag 系列的配對方式都是使用藍牙跟手機配對，因此只要是三星開放 Android 8.0 以上版本的 Galaxy 系列手機、平板，都可以支援。

但是如果要使用 Galaxy SmartTag+ 的 UWB 超寬頻技術，那麼手機本身也需要同樣具有 UWB 的技術支援才能夠啟用。此外，Galaxy SmartTag+ 支援 Google ARCore 技術，支援啟用相機以擴增實境（AR）的形式找東西，所以如果要完全發揮SmartTag+ 的功能，目前只有三星Galaxy S21 Ultra、Galaxy S21+、Galaxy Note20 Ultra 和Galaxy Z Fold2 等四款手機才能使用。

記者實測配對方式共有兩種形式，基本上只要啟用 SmartTag 系列（長按尋找標籤約 3~5 秒）之後，就可以跟手機進行接近配對，前提是必須要先更新三星《SmartThings》 App。另外一種方式就是直接進入《SmartThings》 App進行尋找標籤配對。

▲只要長按三秒之後，接近有更新到最新版本《SmartThings》 App的手機就可以配對。（圖／記者洪聖壹攝）

＊智慧找物功能從智慧裝置拓展到非電子類產品

《SmartThings》 App 可以直接連動三星在 2020 年 4 月推出的 SmartThings Find 功能，記者實測，SmartThings Find 提供「搜尋附近區域」、「導航」跟「響鈴」三大功能。

▲SmartThings Find 提供「搜尋附近區域」、「導航」跟「響鈴」三大功能。（圖／記者洪聖壹攝）

其實 SmartThings Find 功能主要是連接三星所有 Galaxy 裝置，幫助用戶快速找到他們的產品，包括放在沙發的Galaxy Note20 Ultra手機、或者掉落在床底的Galaxy Buds Live耳機，裝置跟裝置之間可以相互在地圖上查找裝置的位置。

不過有了 SmartTag 系列，這項功能將拓展到鑰匙、公事包、汽車，甚至是自行車等產品，記者實際將保著鑰匙圈的 SmartTag 藏在沙發內，打開 Galaxy S21+ 很快的就可以看到產品的訊號，點下 SmartTag 圖案搜尋附近區域，就可以很快的透過蜂鳴器的形式找到鑰匙。

SmartThings Find 即使手機處於離線狀態，也能輕鬆尋獲。記者實測將 SmartTag+ 放入背包，然後將背包放到收不到訊號的地下室車庫當中，不僅可以收到訊號指示，如果成功與 SmartTag+ 連接，還可以透過開啟相機搜尋 SmartTag+，方便透過指示的形式找到放入 SmartTag+的包包。

▲即使是沒有訊號的地下室，也可以順利搜尋到 SmartTag＋。（圖／記者洪聖壹攝）

▲開啟相機搜尋，可以啟用 AR 功能找到放置 SmartTag＋ 的背包。（圖／記者洪聖壹攝）

＊反向搜尋手機效率高、音量大：

其實 SmartThings Find 主要功能就是用來搜尋手機、平板這些智慧裝置，不過三星為 SmartTag 系列設計了反向搜尋功能，但是有個大前提就是要開啟允許追蹤標籤的功能。如此一來，只要在連線範圍內，按兩下機身上的 logo 就可以找到連線的手機，實測音量相當大。

▲使用 SmartTag＋ 可以透過鈴聲反向找到手機，實測鈴聲柔和容易辨識。（圖／記者洪聖壹攝）

＊實測SmartTag與SmartTag+的三個使用技巧：

技巧一：切換搜尋附近區域與導航功能

由於不是每個地方都支援 Google Maps 室內導航功能，尤其像是住家，建議可以先使用 Google Maps 來確認 SmartTag 大概的位置之後，在可能接近的地方，善用「搜尋附近區域」功能，就可以更快的找到東西。

▲建議先使用 Google Maps 導航，搭配搜尋附近裝置來找 SmartTag 產品。（圖／記者洪聖壹攝）

技巧二：下載更新 Google ARCore 功能

SmartTag+ 支援 AR 搜尋功能，不過預設的 SmartThings Find 相機搜尋功能並沒有更新到最新的 AR 功能，建議使用者必須要在有訊號的地方先進行軟體升級，否則在沒有訊號的地方丟了產品，還是只能用老方法找東西了。

▲建議先更新 Google Play AR應用程式。（圖／記者洪聖壹攝）

技巧三：手機要保持 90 度才能正確有效搜尋 

使用SmartTag、SmartTag+ 來找東西，不過在 SmartThings Find「搜尋附近區域」功能執行過程當中，必須要注意手機保持垂直的握持形式，也就是跟人體平行、手機背蓋面向前方，螢幕面向臉部的姿勢，才能精準提供「距離」訊息。

▲手機保持跟人體平行，將手機螢幕正對著自己，就可以看到裝置距離資訊，並且在搜尋裝置訊號的同事可以用相機搜尋。（圖／記者洪聖壹攝）

＊支援控制三星家電與報失：

三星的 SmartTag 系列定位在廣義物聯網產品，除了可以與手機連動，也支援遙控三星家電產品，不過該項功能僅限於支援《SmartThings》 App的家電產品。

SmartThings使用者也能透過手上的Galaxy智慧型手機或平板，幫助其他使用者尋得遺失的裝置。一旦裝置離線超過30分鐘，便會發出能讓其它裝置接收到的藍牙通知。若失主透過SmartThings Find通報遺失，那麼已綁定加入協尋行列、且位於失物附近的任何Galaxy智慧型手機或平板，都會向三星伺服器傳送位置資訊，進而通知失主其定位。所有SmartThings Find的使用者數據，皆經過加密並獲得安全保護，確保不會將定位資訊洩露給除了失主以外的任何人。

＊資安防護：

三星還提供了「Galaxy Find Network」功能，可讓全球各地授權開啟離線搜尋功能的 Galaxy 裝置使用者一同協助尋找遺失物所在位置，當然此功能需使用者主動開啟，同時定位資料會經由 E2EE 端到端加密，保障使用者的隱私資訊。順帶一提，截至 2020 年，已經有 7 億部 Galaxy 裝置被開通這項功能。

小結：

相信每個人都有忘記東西放在哪裡的經驗，而自從 UWB 超寬頻技術面市以來，擁有龐大行動用戶的 Apple 公司與三星公司就開發了搜尋神器的產品，結合科技與生活，在提供給用戶極大便利的同時，其實也投注更多心力在資安防護方面，某方面也可以看成三星對於智慧物聯網生態系資源上的投入。

不過在實測上，由於這是三星全新產品，實測過程發現連線上仍有許多不足的地方，舉例來說，到了地下室沒有訊號的地方，這項產品就必須完全仰賴藍牙與UWB超寬頻訊號才能連接上這些 SmartTag，不過手機跟標籤之間的訊號方面還是不甚穩定，有時候會有斷線的問題發生，許多需要注意的地方需要真的碰到產品才會了解，因此在這篇提供三個使用上的小技巧，給讀者參考，整體來說算是個實用的小東西。

作為比較，三星SmartTag 售價新台幣 990 元，SmartTag+ 售價新台幣 1290 元。蘋果AirTag 跟 SmartTag+ 同樣具備 UWB 功能，但是少了 AR 搜尋功能，售價新台幣 990 元。

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