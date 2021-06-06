機車置物箱水晶首飾被偷！民眾急報案　警鷹眼逮228公園街友

▲介壽所警員李盈達獲報調閱監視器迅速幫民眾找回遭竊飾品。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市中正一警分局介壽所日前查獲一名機車置物箱竊嫌，一位民眾騎乘機車到中正區228公園附近辦事，但要騎車離去時發現放置在機車置物箱內、剛購買的SWAROVSKI水晶項鍊、耳環不翼而飛，他著急報警，警方獲報後展開追查。

介壽所警員李盈達獲報調閱監視器，確認一名男子曾靠近機車下手偷竊，監視器顯示竊嫌最後走進228公園，警方派員到公園調查。警員清晨6時到公園時，人煙稀少，結果一名戴口罩男子走來，李員驚覺該男衣著與監視器竊嫌相似，警方上前攔查當場人贓俱獲，警查扣被害人遭竊的SWAROVSKI水晶項鍊、耳環各一副，市價約8000元。

中正一警方調查，楊嫌經常利用步行方式犯案，他習慣沿途查看路邊停放機車置物箱有無緊閉，並趁機下手竊取民眾隨身物品並曾多次犯案，並以公園為家，晚間就睡在公園內增加警方查緝困難，所幸警方及時逮捕該名竊嫌，避免類似竊案再度發生；警訊後將楊男依竊盜罪嫌將他移送法辦。

中正一警方提醒民眾，勿將貴重財物放在機車置物箱內，離開時應檢查機車置物箱是否蓋緊，以免讓宵小之徒有機可趁。

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