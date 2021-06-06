泰國普吉島7月開放觀光「打完疫苗免隔離」　曼谷擬10月跟進

▲泰國普吉島卡隆沙灘。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

泰國第三波疫情延燒，旅遊經濟慘澹，相關部門表示，7月1日起開放完成疫苗程序國際旅客不需強制隔離，即可入境普吉島。泰國將依據普吉島成效，在10月開放完成接種疫苗旅客進入曼谷、芭達雅、清邁等9個省份，這些觀光勝地疫情前可帶約1.5兆泰銖收入。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）4日在經濟情勢管理局（Center for Economic Situation Administration）會議上，批准觀光局提出的「普及沙盒計畫」（Phuket Sandbox），欲開放來自中低風險國家、且完全接種疫苗旅客，不需強制隔離，即可自由旅遊普吉島當地。中低風險國家名單將擇期公布。

旅客若欲前往泰國其他省份，則需停留普吉島14日以上，期間可自由通行當地，離開須檢測為陰性。

旅客入境前需完成接種疫苗，第二劑也須接種滿14日，疫苗須為世界衛生組織（WHO）或泰國政府認可，包括科興（Sinovac）、阿斯特捷利康（AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）、輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）所生產的疫苗。18歲以下的兒童和青少年雖無需接種疫苗，但6到18歲者抵達島上時必須接受篩檢。

旅客需停留於衛生局「安全與檢康管理」批准的旅館，並配合政府透過手機定位追蹤。為了確保普吉島可在7月1日向國際旅客開放，當局爭取優先替當地居民施打疫苗，目標7月1日前讓全島（46萬人）的7成約32萬人完成疫苗接種。

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