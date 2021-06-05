竹南科技廠淪陷！醫警告「熱區是三密空間」：移工快做基因定序

▲超豐電子也淪陷。（圖／記者鄧木卿攝）



記者劉維榛／綜合報導

京元電子竹南廠爆發群聚感染，累計77人染疫；就連超豐也傳出有9人確診！指揮中心醫療應變組副組長王必勝奉命前往苗栗救火，他坦言「比想像中複雜嚴峻的狀況。」對此，萬芳醫院精神科醫師潘建志發文警告，新一波群聚熱區是三密空間，「京元的菲籍移工應加做基因定序！」

京元電子近7000名員工快篩持續進行中，確診病患多為菲律賓籍的移工，如今超豐電子也陷入群聚風暴，指揮中心發言人莊人祥提到，確診移工分別住在仲介公司提供的宿舍，總住宿移工人數近2000人，房型從附帶衛浴的3人房到共用衛浴的多人房皆有，指揮中心已要求相關移工宿舍人員於近三日休假，禁止外出；移工宿舍內部需進行人員降載、分流，擴大社交距離。

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▲超豐電子緊急替員工快篩。（圖／記者黃孟珍攝）



授命前往苗栗救援的王必勝，他深夜在臉書發文直呼，第一天成立苗栗前進指揮所，「一如預期的紛亂，比想像中複雜嚴峻的狀況。給我們一點時間，幫我們加油。」

這把疫情大火該如何撲滅？潘建志醫3日在粉專指出，台灣出現新一波群聚，熱區是三密空間（密切接觸、密集場所、密閉空間），包括長照機構，移工宿舍，醫院，接著提出3點建議，「京元的菲籍移工應加做基因定序，以發現是否有新的病毒株如印度變種！」

►長照群聚：死亡率高



指揮中心證實有30件長照機構出現確診者，日前北市信義區某老人長照共有27住民、11工作人員確診，7例死亡，20人住院治療中。長照機構一旦被病毒攻入往往全部淪陷，而且死亡率很高。加拿大去年長照機構有4000+住民染疫死亡。

►移工宿舍：連鎖傳遞

半導體京元電子爆發菲籍移工宿舍群聚，39人確診。新加坡去年移工宿舍連鎖大群聚，至今確診占全國九成。

►院內感染：防不勝防

全台19間醫療院傳出院內員工確診，以亞東醫院14例疫情最嚴重，全國至少有三位醫師確診。印度一年來有超過一萬名醫護染疫過世。醫護疫苗接種要列入第一優先，一週內應該達到100%施打。

▼京元電竹南廠內部大消毒。（圖／京元電提供）

