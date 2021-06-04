林易瑩議員捐贈防護面罩　強化第1線防疫消防人員安全

▲台南市議員林易瑩與一名不具名善心人士，捐贈全面式護目鏡300個供第１線消防員使用，由第五大隊林德興大隊長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林易瑩與一名不具名善心人士，有感第一線的消防人員每日在執行救護勤務時，需與不同的民眾接觸，是飽受染疫壓力的高風險族群，特別捐贈全面式護目鏡300個供第１線消防員使用，4日上午11時，因防疫要求而辦理簡易捐贈儀式，並由第五大隊林德興大隊長代表受贈。

林易瑩議員表示，消防員的權益一直是她所關注的重要議題，過去即與消防員工作權益促進會合作共同推動提升消防權益的各項政策。林易瑩指出，除了設備的汰換分發、勤務內容的檢視修正之外，在疫情不見好轉的當下，第一線的消防、救護員若沒有足夠的防護裝備，出勤救護將會暴露在染疫的風險之中，因此特別媒合捐贈300組防護面罩，希望這些面罩能夠發揮效果，幫助同仁在值勤期間也能兼顧防疫、安心工作。

第五大隊林德興大隊長表示，消防員在執行救護勤務時，難免會與病患做近距離的接觸，也相對提高受感染的風險，此次捐贈之全面式護目鏡，防護效果佳且穿戴簡易，能有效阻隔飛沫，提升消防員執勤安全。

消防局李明峯局長表示，因應新冠肺炎的威脅，消防弟兄扛起第一線守護市民的重責大任，此次捐贈非常感謝議員及低調善心人士的善行義舉，也再次呼籲民眾能珍視救護量能，務必誠實告知相關症狀，並提供TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史）等重要資訊，另病人及陪病者搭乘救護車時，務必全程配戴口罩；上下救護車亦記得手部清潔，這些要件皆為降低相關人員感染風險的關鍵。

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