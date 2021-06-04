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水果盤商＋歌唱班已112確診　湳底里長出院哽咽：疫情來得太突然

▲彰化溪湖湳底社區2篩 。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化溪湖湳底社區2篩 。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣在這波疫情中，溪湖鎮水果盤商傳播鏈已經多達112確診，以湳底里受創最為嚴重，里長陳聰德也是歌唱班成員，與妻子共同去參加婚宴，5月17日快篩染疫住進醫院，但他日前已經健康出院返家，但妻子仍在醫院接受治療，陳聰德受訪時坦言，疫情真的來得太突然了，還一度哽咽語塞難過到說不出話。

彰化縣因溪湖水果盤商到萬華賣水果，與刮痧家族接觸，8日中午與湳底社區歌唱班成員共同前往花壇參加喜宴，因此同場所內的喜宴、包廂一共132桌共計1300人全數遭到匡列，社區周邊的8里的千餘名里民2度到龍水宮快篩。

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▲▼ 彰化湳底社區 。（圖／記者唐詠絮攝）

陳聰德說，歌唱班成員大約有30人，當時他是跟歌唱班成員一起去全國麗園餐廳參加喜宴，返家後生活一切正常，沒想到疫情延燒跟著到整個社區，接到衛生局通知有去參加婚宴的都要去採檢，17日上午跟妻子到快篩站陽性確診，2人都進了部彰負壓隔離病房醫治，日前他2採陰性後健康返家，得知歌唱班團員有9成都確診，就連妻子也還在醫院。

陳聰德難過的說，這個疫情來得太快也太突然了，回到家後才知道還有些民眾仍在居家隔離中，農地也放著不能整理，更重挫溪湖的葡萄產業，最期盼里民們都能盡快施打，回到正常生活。

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