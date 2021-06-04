台南市赤嵌獅子會捐贈保冷背心　助消防人員防疫消暑

▲台南市赤嵌獅子會捐贈總價值10萬元的保冷背心，總共150件，全數先行配發給專責救護載送隊使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局長李明峯，4日上午9時於消防局前廣場接受台南市赤嵌獅子會捐贈總價值10萬元的保冷背心，總共150件，全數先行配發給專責救護載送隊使用，並感謝民間力量的義行，李局長回贈感謝獎牌1只，感謝地方士紳的善行義舉。

李明峯局長在受贈時表示，由於運送疑似確診病患的過程中不能開空調，現在悶熱的天氣加上穿著防護隔離衣，當他看到其他縣市的消防人員，傳出有熱衰竭的情況，感到十分不捨，「而這是我們要盡力避免的事，所以我們很快就設計出「保冷背心」。

李明峯局長說當台南市5月15日進入「準3級」警戒，除TOCC的風險評估，如遇患者發燒、急促呼吸等症狀也以高規格因應，然而艷陽酷日，經常使專責載送隊人員苦不堪言，是以消防局在5月22日率全國之先，提出保冷背心，將保冷袋放置於特製的背心中，再穿在防護衣內，以達到冷卻降溫效果。

赤嵌獅子會會長邱茂川表示，在新聞上看到消防局的創意和感受到消防局體恤第一線出勤人員的心意，更覺得在這個時候要貢獻獅子會的一己之力，尤其獅子會的宗旨是要服務社會、造福人群，在疫情期間更是要有錢出錢、有力出力，同心協力守好防線，才能渡過疫情帶來的挑戰。

李明峯局長再三地感謝赤嵌獅子會一直非常在乎消防人員的安危，從先前的救命器到現在的保冷背心都可以感受得出來，這樣行善不落人後的精神，相信能匯集更多的社會資源、激起更多的大愛。

市長黃偉哲感謝赤嵌獅子會在這個時候挺身而出，也相信由獅子會這樣享有盛名的組織登高一呼，必定能號召更多的團體、組織加入共同抗疫的行列。

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