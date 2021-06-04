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社會 社會焦點 保障人權

貨輪撞爛高雄港2座起重機、50貨櫃噴飛　至少損失10億

記者黃翊婷／綜合報導

高雄港70號碼頭昨日（3日）上午發生起重機被撞意外，2座起重機倒塌、貨櫃噴飛，畫面宛如災難電影。據了解，被撞倒的起重機一座就要價新台幣3億元，損壞的貨櫃大約有50個，初步估計損失金額至少10億元。

▲▼高雄港一艘貨輪撞上陽明公司起重機。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲貨櫃被倒塌的起重機撞飛。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

撞上起重機的貨輪是東方德班輪（OOCL DURBAN），重8萬6679噸、總長316公尺，為東方海外公司所屬貨櫃船。貨輪3日上午11時21分未載物品，由高雄港第2港口進港，原訂靠泊高雄港66號碼頭，正當船航經70號碼頭時，卻撞上停泊於70號碼頭的另一艘「永眀輪」，導致船艏輕微受損，岸上橋式起重機其中一座是GC8橋式起重機，倒塌後碰撞旁邊一座GC6起重機嚴重受損，合計一座倒塌，一座嚴重損壞。

據了解，被撞倒的起重機一座要價約新台幣3億元，光是這2座就要6億元，再加上損毀的50多個貨櫃，初步估計起重機、貨櫃以及貨輪毀損等損失，金額至少有10億元。

▲▼高雄港一艘貨輪撞上陽明公司起重機。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲底下作業人員看見起重機被撞倒，嚇得拔腿就跑。

台灣港務公司高雄港務分公司港務長蘇建榮表示，當時航管中心有發現OOCL貨櫃輪進港時靠得太近，多次呼叫引水人，當下無人回應，隨後即發生撞上起重機事故，事故原因會再進一步與相關人員釐清。

而這起事故一共造成1人受傷、2人受困，58歲張姓工人因為左前臂割傷，被送往醫院急救，雖然意識清楚，但仍要進一步檢查。另外2名工程人員受困於50公尺高的橋式機機房平台，幸好最終在當日中午12時44分獲救至地面，不需送醫，但都受到不小的驚嚇。

高雄市勞工局勞檢介入調查後表示，相關肇因還有待海事調查釐清，勞工局後續會協助受傷勞工相關醫療需求及其權益保障。

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