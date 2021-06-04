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蔡丁貴在美打完輝瑞還要試國產疫苗　「寧死戰場」千字回擊爭議

記者黃翊婷／綜合報導

獨派大老、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴自曝在美國打過輝瑞疫苗，遭到部分人士抨擊，他4日凌晨在臉書PO出一篇千字文還原事發過程，大讚美國施打疫苗很方便，並反批台灣某些人為何一定要引進中國疫苗，甚至表明已經連署願意接受台產疫苗的臨床試驗，「我選擇寧願死在戰場，不願意死在病床。」

▲▼蔡丁貴。（圖／記者賴于榛攝）

▲蔡丁貴。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

蔡丁貴提到，在美國期間，他恰巧於路上碰到衛生局的人員鼓勵民眾接受採檢，後來收到檢驗結果的電子郵件，上頭提醒可以上網預約施打疫苗，因為在美國施打疫苗是免費的，也不過問身分，加上考量到台灣疫情開始擴散，他想了很久才上網預約，5月5日按照預約時間前往附近超市附設的藥局，等不到10分鐘就施打完成，過幾天再上網預約第二次，同樣也是10分鐘內完成。

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「我必須非常感謝美國政府與人民的慷慨。」蔡丁貴感嘆，施打疫苗當日，拿著台灣護照的只有他一人，但現場排隊的美國人臉上都沒有異樣眼光，「這個時間點，台灣的疫情應該已經擴散。我除了慶幸這樣上帝的安排之外，也為在台灣的家人與親朋好友擔心。」

▲▼輝瑞疫苗,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲蔡丁貴自曝在美國施打輝瑞疫苗的過程。圖為輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

現在台灣民眾陷入沒有疫苗可打的焦慮，民間團體自購疫苗、國產疫苗是否經過臨床試驗也是爭議不斷。蔡丁貴批評，如果就事論事也就罷了，有些人卻非要把中國疫苗引進台灣，「要接種中國疫苗，不會自己去中國注射就好了，應該也是免費的」、「不要在台灣繼續興風作浪了！好好講話，我就不會叫你們滾回去了」。

蔡丁貴接著表示，台灣必須研發生產疫苗，提升生物戰實力，台灣人也要勇敢參加自己研發生產疫苗的臨床試驗，「我已經連署願意接受台產疫苗的臨床試驗。我選擇寧願死在戰場，不願意死在病床。自己的國家自己救！台灣人！」

▼蔡丁貴臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／蔡丁貴）

蔡丁貴臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／蔡丁貴）

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