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疫情期間挺縣民　台東加碼推出「專屬補助計畫」度難關

▲ 中華棒球隊有意至台東集訓，台東縣府考量縣內醫療量能婉拒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 台東加碼推出「專屬補助計畫」，希望疫情期間讓縣民度難關。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因受新冠肺炎疫情影響，台東縣許多產業面臨嚴重的衝擊，業者因業務緊縮資遣部份員工、減班休息或者提供無薪事假等，且因疫情關係就業機會短缺，致使失業、暫時停止工作的勞工家庭恐陷入困境。台東縣政府表示，勞動部為緩解勞工經濟壓力，提供多種紓困方案，另外，台東縣也推出縣民專屬之「民眾失業暨生活困難補助計畫」，希望大家一同渡過難關。

縣政府指出，勞動部提供的多種紓困方案，其中，「勞工紓困貸款」將於6月15日起開始受理申請，如果去年曾經申請勞工紓困貸款，有依約還款，還是可以申請此次的勞工紓困貸款，可向各承貸銀行或撥打1955進行諮詢；「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，針對符合排富原則之適用對象，即具中華民國國籍、108年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元、且於今年4月30日已由職業工會參加勞工保險之自營作業者，除延續去年針對月投保薪資未超過24,000元(含)以下之勞工，每人補貼新台幣3萬元外，擴大至月投保薪資超過24,000元(即月投保薪資等級在25,200元以上)之勞工，亦給予每人新台幣1萬元之補貼。去年領取過該生活補助的勞工，今年免在線上申請，自6月4日起，會直接撥付至勞工帳戶。今年第一次申請者，請至勞保局e化系統線上登錄。

饒慶鈴表示，全球新冠肺炎疫情持續延燒，對國內各行各業造成嚴重衝擊，力道比以往都大，為降低台東縣內觀光、中小企業、勞工等所造成的損害，縣府在加強防疫的同時，也遵照中央相關規定辦理紓困措施，同時，也提出相對加碼的補貼及貸款優惠方案，推出縣民專屬之「民眾失業暨生活困難補助計畫」，該計畫是針對受疫情影響遭僱主資遣之非自願失業勞工，就業保險未滿一年，無法申請失業給付者，將每人每月補助14,400元，最高補助2個月，希望能協助勞工朋友渡過此次疫情。此計畫於即日起開始受理申請，歡迎台東縣勞工朋友來電詢問，詳細資訊可以撥打社會處勞工電話：089-328254轉洽詢。

勞工科補充說明，針對減班休息勞工，有薪資差額補貼(由雇主申請)、訓練津貼、公部門上工；針對停業勞工、失業勞工、部分工時勞工，有紓困貸款、公部門上工；針對自營作業者及無一定雇主勞工，有生活補貼、紓困貸款、勞就保費及勞退金緩繳等補助措施。勞動部疫情紓困專區網址：https://www.mol.gov.tw/topic/44761/48532/

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