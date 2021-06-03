劉鶴對話戴琪、葉倫　陸商務部：中美經貿領域已開始正常溝通

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴近期分別與美國貿易代表戴琪（Katherine Chi Tai）、美國財政部長葉倫（Janet Yellen）進行視訊通話。對此，大陸商務部表示，這顯示中美經貿領域已開始正常溝通，將共同努力務實解決具體問題。

▼美國貿易代表戴琪。（圖／達志影像／美聯社）



大陸商務部新聞發言人高峰3日指出，兩次通話的時長都是50分鐘，並有幾個特點，首先，雙方溝通開局順暢，在兩次通話中，雙方本著平等和相互尊重的態度，就中美經貿關係、宏觀形勢、國內政策等問題交換了意見，「雙方都認為，交流是專業、坦誠和建設性的，中美經貿領域已經開始正常溝通。」

高峰提到，第二，求同存異是共識，雙方都認為中美經濟、貿易關係十分重要，存在諸多可以合作的具體領域，「雙方也都提出了各自關切的問題。中方充分考慮國內經濟發展背景和狀態，表達了我們的具體關切。」

高峰強調，第三，從務實解決問題入手，雙方同意，下一步要從有利於中美兩國和整個世界的角度，共同努力，為生產者和消費者務實地解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

▼美國財政部長葉倫。（圖／達志影像／美聯社）

