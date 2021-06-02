劉鶴與美財政部長葉倫視訊通話　重啟貿易談判還要等一等

▲大陸國務院副總理、中美貿易談判中方代表劉鶴。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴及美財政部長葉倫（Janet Yellen）今（2）日透過視訊通話，這也是雙方繼5月27日後，兩週內第二度就貿易分歧進行面對面的溝通。據了解，雙方這次通話仍未就何時重啟談判協商進行討論，不過，雙方仍願意在平等尊重的條件下，繼續保持溝通。

▲美國財政部長葉倫（Janet Yellen）。（圖／達志影像／美聯社）

《央視》報導，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美財政部長耶倫（葉倫）舉行視頻通話。雙方認為中美經濟關係十分重要。雙方本著平等和相互尊重的態度，就宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作進行了廣泛交流，對彼此關心的問題坦誠交換了意見，願意繼續保持溝通。

劉鶴在5月27日時先行與美國貿易談判代表戴琪（Katherine Tai）視訊通話，也為拜登政府上任後，中美貿易談判重啟打開一道門。當時雙方皆表示，願以平等和相互尊重的態度，進行坦誠、務實、建設性的交流，認為發展雙邊貿易非常重要，同意繼續保持溝通。

美國商務部當時表示，戴琪和中方討論了拜登政府以勞工為中心的貿易政策指導原則，並強調會持續檢視美中貿易關係，她也期待和劉鶴做出進一步討論。

