　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶打疫苗？桃機湧赴美人潮　前外交官曝美國態度

記者徐政璿／台北報導

全國三級警戒至6月14日，如今美國開放合法入境的外國人免費施打疫苗，桃園機場也湧現赴美人潮。對此，曾擔任駐美外交官的時代力量國際中心主任劉仕傑臉書分析，國人赴美大概分為2大類；他並指出，美國地方政府當然歡迎，因為消費是很重要的經濟振興來源。

劉仕傑表示，桃園機場出現久違的赴美人潮，大概分成2大類旅客，首先，是原本就住在美國的僑胞，在去年回到台灣避難。當時美國疫情嚴重，台灣則是全世界模範生，如今物換星移，美國逐漸邁向解封，疫苗隨處可打ㄝ台灣卻苦無疫苗。

劉仕傑指出，另一類是一般非僑胞的台灣人，他們也許經濟條件較寬裕，也許工作性質可以請長假，或是利用網路在哪邊都可以工作，台美目前免簽，所以一般旅客可以赴美觀光90天，也就是說，如果你在美國有親友家可以住，也可以在家用網路遠距工作，那買一張機票去美國打個疫苗，順便度假兼工作，的確不是壞事。

美國地方政府的態度呢？劉仕傑說，當然歡迎，因為美國疫苗有剩，台灣人去打並不會跟美國人搶疫苗。另外，在美國待個2個禮拜或3個月，在當地的住宿、飲食、交通及購物等消費，對美國地方政府來說都是很重要的經濟振興來源。

劉仕傑還透露，事實上，聽說越南已經有大批旅客去美國打疫苗了，台灣政府的態度呢？觀光局禁止組團去美國打疫苗，但沒有禁止自由行。事實上，去加州根本也不需要從台灣出團，美國當地有很多華人旅行社。更何況，網路發達，airbnb等資源很多。從台灣出發自由行，實務上並沒有困難。

▼黃光芹直擊2日桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

▼黃光芹爆桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

▲▼黃光芹爆桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

ET快訊
幕後／關鍵餐敘促成「日本送疫苗」　蔡英文請這2人背後助拳
搶打疫苗？桃機湧赴美人潮　他揭美國態度
日火速捐120萬劑疫苗　前台大醫感動含淚：聽說後續還會有
京元電45人染疫「不停工」　員工被逼哭...崩潰發聲
iPhone 13「新色外洩」！　傳電池容量大升級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／謝長廷關鍵餐敘促成日本送疫苗　蔡英文委請這2人背後助拳

及時雨！林佳龍號召「捐贈負壓隔離艙」　2天募5千萬「能買20座」

蔡英文親錄影片感謝全國醫護　「一起努力打贏這一戰」

投桃報李感謝日本　黃偉哲晚上宣布：在台南日本人優先施打疫苗

搶打疫苗？桃機湧赴美人潮　前外交官曝美國態度

影／郭台銘、佛光山搶購疫苗！葉元之籲政府該做「這件事」

日本120萬劑AZ疫苗明來台　謝長廷「保密到底」...最優先使命曝光

快訊／日本捐120萬劑AZ疫苗　黃偉哲：優先給旅居日本僑民施打

日本提供台灣AZ疫苗　吳釗燮向日媒喊話：台灣是全球可靠的夥伴

台南人收簡訊「紓困金自動入帳」！市長黃偉哲喊3聲「不是詐騙」

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

美國人「學中文」領悟出精髓！你好N遍、電話掛不斷網友有共鳴

幕後／謝長廷關鍵餐敘促成日本送疫苗　蔡英文委請這2人背後助拳

及時雨！林佳龍號召「捐贈負壓隔離艙」　2天募5千萬「能買20座」

蔡英文親錄影片感謝全國醫護　「一起努力打贏這一戰」

投桃報李感謝日本　黃偉哲晚上宣布：在台南日本人優先施打疫苗

搶打疫苗？桃機湧赴美人潮　前外交官曝美國態度

影／郭台銘、佛光山搶購疫苗！葉元之籲政府該做「這件事」

日本120萬劑AZ疫苗明來台　謝長廷「保密到底」...最優先使命曝光

快訊／日本捐120萬劑AZ疫苗　黃偉哲：優先給旅居日本僑民施打

日本提供台灣AZ疫苗　吳釗燮向日媒喊話：台灣是全球可靠的夥伴

台南人收簡訊「紓困金自動入帳」！市長黃偉哲喊3聲「不是詐騙」

幕後／謝長廷關鍵餐敘促成日本送疫苗　蔡英文委請這2人背後助拳

竹市第一劑覆蓋率3.64%！醫護警消優先　1.3萬劑疫苗全打完　

小禎3週前曾接觸陳零九！　親吐近況嘆「疫情真的離我們很近」

日火速捐120萬劑AZ疫苗　前台大醫感動含淚：聽說後續還會有

金管會嚴查銀髮族不當銷售 　力拚7月底完成25家金融機構金檢！

小S：「寧可一個人寂寞，也不要亂結婚」，奉勸女生把「自我」擺第一

《雙世寵妃3》終於來了！坦誠夫妻「紅蓋頭吻」高甜破表

松山社大停課不停學　邀美后李昱欣、健身藝人唐玲分任宣傳雙使

京元45染疫「不停工」　員工被逼哭：不敢請假，上班又怕害到家人

做工的人躲廁所吃飯…尤秋興心酸「我以前也做這工作」求各界體諒

政治熱門新聞

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

730萬人紓困金明入帳　沒領到有「敗部復活」

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

「我家在疫情熱區嗎？」　這網站一查就知

快訊／蘇貞昌加碼84項措施　房貸車貸信用卡最長緩繳6個月

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

新北恐區域封鎖？　侯友宜回應了

薪資補貼2萬、急難救助3萬　紓困4.0最快6／4入帳

6張圖一次看懂紓困金怎麼領　蔡英文：規模擴大至700萬人

缺BNT原廠授權書？郭台銘將釐清　她爆：衛福部根本沒規定

郭台銘缺BNT原廠授權書？　她轟陳時中刁難：買方只需保證書

快訊／衛福部加發弱勢補助　每人可領4500元

網瘋傳「6/6熄燈1分鐘」救台灣　楊志良證實：喚醒陳時中

更多熱門

相關新聞

黃偉哲：在台南日本人優先打疫苗

黃偉哲：在台南日本人優先打疫苗

台南市長黃偉哲3日晚上宣布，為感謝日本政府基於台日友誼，提供台灣120萬劑疫苗協助防疫，台南市政府將旅居台南之日本僑民，列為優先施打疫苗名單。

AZ疫苗6/4下午抵台　日航證實了

AZ疫苗6/4下午抵台　日航證實了

泌尿女醫憂疫情過後狂爆「離婚潮」

泌尿女醫憂疫情過後狂爆「離婚潮」

桃機湧逃難潮　黃暐瀚：是這4種人

桃機湧逃難潮　黃暐瀚：是這4種人

評／國產疫苗已至實用階段？

評／國產疫苗已至實用階段？

關鍵字：

美國疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳零九確診新冠肺炎！　

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

快訊／今增585！364本土、219校正回歸

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

自營作業者最高補貼3萬！申請條件出爐　預估185萬勞工受惠

停課是否延長？教育部回應了

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

730萬人紓困金明入帳　沒領到有「敗部復活」

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

更多

最夯影音

更多
龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面