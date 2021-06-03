搶打疫苗？桃機湧赴美人潮　前外交官曝美國態度

記者徐政璿／台北報導

全國三級警戒至6月14日，如今美國開放合法入境的外國人免費施打疫苗，桃園機場也湧現赴美人潮。對此，曾擔任駐美外交官的時代力量國際中心主任劉仕傑臉書分析，國人赴美大概分為2大類；他並指出，美國地方政府當然歡迎，因為消費是很重要的經濟振興來源。

劉仕傑表示，桃園機場出現久違的赴美人潮，大概分成2大類旅客，首先，是原本就住在美國的僑胞，在去年回到台灣避難。當時美國疫情嚴重，台灣則是全世界模範生，如今物換星移，美國逐漸邁向解封，疫苗隨處可打ㄝ台灣卻苦無疫苗。

劉仕傑指出，另一類是一般非僑胞的台灣人，他們也許經濟條件較寬裕，也許工作性質可以請長假，或是利用網路在哪邊都可以工作，台美目前免簽，所以一般旅客可以赴美觀光90天，也就是說，如果你在美國有親友家可以住，也可以在家用網路遠距工作，那買一張機票去美國打個疫苗，順便度假兼工作，的確不是壞事。

美國地方政府的態度呢？劉仕傑說，當然歡迎，因為美國疫苗有剩，台灣人去打並不會跟美國人搶疫苗。另外，在美國待個2個禮拜或3個月，在當地的住宿、飲食、交通及購物等消費，對美國地方政府來說都是很重要的經濟振興來源。

劉仕傑還透露，事實上，聽說越南已經有大批旅客去美國打疫苗了，台灣政府的態度呢？觀光局禁止組團去美國打疫苗，但沒有禁止自由行。事實上，去加州根本也不需要從台灣出團，美國當地有很多華人旅行社。更何況，網路發達，airbnb等資源很多。從台灣出發自由行，實務上並沒有困難。

▼黃光芹直擊2日桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）