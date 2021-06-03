確診者持陽性報告登機！黃珊珊曝2點：沒上電子圍籬、機場有行政疏失

記者袁茵／台北報導

立榮航空5月31日載運一名旅客搭乘松山-廈門航班，入境廈門後，於當地機場核酸檢測為陽性，經查發現他搭機前3日內之PCR檢測報告為陽性卻違規登機。面對此狀況，台北市副市長黃珊珊表示，這是因為沒上電子圍籬，這部分中央會做修補，不過機場也應該做相關管控，機場本身有行政上的疏失。

台北市政府3日下午3時30分召開防疫記者會，柯文哲與黃珊珊和相關局處首長皆列席，並對文化大學14人快篩陽PCR陰性事件、在家如何落實戴口罩防疫、鴻海集團創辦人郭台銘買疫苗、行政院紓困案等進行說明。

關於有戶籍在萬華的民眾於日前持陽性報告闖關出境，台北市副市長黃珊珊指出，這就是她週二於中央視訊會議中提出的，以前開居家隔離同時會上電子圍籬，但目前這是新狀況，因為中央同意沒症狀者可以居家隔離，也就是確診者或快篩陽性者可以回家，因為發現開了居家隔離通知書，卻沒辦法在同樣系統上傳「此人要被居家隔離、請上電子圍籬」。

黃珊珊提到，週二已經有跟中央說明，中央也坦承系統正在修改，應會盡快改好。也就是為何確診者可以跑出來，是因為沒上電子圍籬，這部分中央應該會做修補，另外該人跑出去到機場那邊，機場應該要做好相關管控，「這應該是機場本身行政上疏失。」

▼黃珊珊。（圖／北市府提供）