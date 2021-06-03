蓋茲攜手巴菲特推新型鈉反應爐！選址懷俄明州　高峰可供電500兆瓦

▲比爾蓋茲將與巴菲特共同在懷俄明州設立鈉反應。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國懷俄明州州長在6月2日宣布，世界2大億萬富翁比爾蓋茲（Bill Gates）和巴菲特（Warren Buffett）將攜手合作，在懷俄明州一座即將退役的燃煤電廠的原址上，啟動首個鈉反應爐計劃。

綜合路透社與《衛報》報導，比爾蓋茲的核反應爐設計公司「泰拉能源」（TerraPower），與股神巴菲特的電力公司太平洋電力集團（PacifiCorp）表示，他們將在年底前公佈這個鈉反應爐計劃的確切地址。

▲泰拉能源的鈉反應爐。（圖／翻攝自推特／TerraPower）

隨著各州致力削減會導致氣候變遷的碳排放，部分人認為，小型先進反應爐將成為至關重要的無碳技術，因為相較於傳統反應爐，使用不同燃料的小型先進反應爐可以更好地替代風能和太陽能等間歇性能源。

比爾蓋茲在2日的視訊會議上表示，「我們認為鈉反應爐計劃將改變能源行業的遊戲規則。」懷俄明州長戈登（Mark Gordon）也指出，「這是我們成為負碳排最快的途徑，而核能也將成為我的部分能源戰略。」

▲鈉反應爐的SFR和熔鹽儲能，可在用電高峰期供電500兆瓦。（圖／翻攝自推特／TerraPower）

耗資約10億美元（約新台幣277億元）的鈉反應爐，最特別的一點是擁有一個345兆瓦的鈉冷快中子反應爐（SFR），在搭配熔鹽儲能使用的情況下，這個反應爐將有能力在用電高峰時期，將發電量提升至500兆瓦。

去年底，美國能源部已授予泰拉能源8000萬美元的初始資金，用於展示「鈉技術」，該部門也承諾，未來數年還會根據國會撥款提供額外資金。不過核能專家警告，先進反應爐可能具有更高風險，因為許多先進反應爐的濃縮程度遠高於傳統反應爐，導致這種燃料供應鏈可能成為武裝分子在製造核武時的目標。

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