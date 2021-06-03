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疫情底下的新經濟！App Store在2020年營業額高達6,430億美元

▲App Store在2020年營業額高達6,430億美元。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

新冠疫情（COVID-19）重創產業經濟，然而線上經濟卻有顯著成長，WWDC 2021 倒數計時，Apple 公司稍早宣布，2020 年全年 App Store 生態系統銷售額比 2019 年成長 24%，高達 6,430 億美元，並且指出在過去五年，有超過 1/4 的中小型開發者，每年平均營收成長率都超過 25%。

App Store 於 2008 年推出，目前已囊括 180 萬個 app，每週在 175 個國家有超過 50 億人次使用。目前支援全球 40 種語言、近 200 種本地支付方式和 45 種本地貨幣。這讓 App Store 開發者能夠從拓展開發計畫當中，從未思考到的處女市場。

▲App Store在 175 個國家每週活躍用戶有超過 50 億人次。（圖／記者洪聖壹攝）

舉例來說，來自中國上海的 Versa 公司開發的影像編輯 app-《Makaron》，目前已被 173 個國家和地區的 App Store 用戶下載了將近 800 萬次。自 2018 年推出以來， Makaron 的估值從 5,500 萬美元增加到 2020 年的 1.5 億美元，增長了 172%，員工人數則從 25 人增加到 125 人。

Versa 執行長蔡天懿表示，作為一個小型企業，我們沒有足夠資源獨立走向國際，但 Apple 為我們提供了拓展公司所需的工具。舉例而言，我們從未想過我們會在土耳其開拓業務，但 App Store 的分析資料給了我們一個非常明確的信號，讓我們知道必須到那邊發展——現在，我們在土耳其非常受到歡迎。

而受到新冠疫情（COVID-19）影響，大家都宅在家的結果，便造就了整體 App 生態圈活躍。在營業額（含營收）方面，根據 Apple 公司提供的公開資訊指出，2020 年 App Store 生態系統造就了 6,430 億美元的銷售額，相較 2019 年成長超過 2 成，來到 24%。

由 Analysis Group 經濟學家執行的一份名為「全球視角下的 Apple App Store 生態系統」的研究報告當中指出，自 2015 年起，全球小型開發者的數量成長了 40%，而在 App Store 中，小型開發者佔比高達九成以上。

Apple 執行長 Tim Cook 表示，我們在疫情期間所倚賴的 app，從宅配到府的食品雜貨、家長和教育工作者所使用的教具，到充滿想像力，不斷擴張的遊戲和各項娛樂，都在改變著我們的人生。這不僅為使用者帶來令人驚豔的 app，更重要的是，它帶來了職缺與機會，它所開拓出來的各項創新，更能推動未來好幾年世界經濟的發展。

過去五年來，超過四分之一在 App Store 上提供數位商品和服務的小型開發者，每年平均營收成長率都超過 25%。將近有 8 成的小型開發者 apps 在多個國家的 App Store 上架。平均而言，這些開發者能從超過 40 個國家的使用者身上賺取收益。由來自印度的 Aditya 和 Nishant Mohatta 兄弟於 2012 年所發表的兒童學習類型 Apps《KidloLand》，至今下載量已超過 600 萬次，開發團隊人數也成長到 40 人以上。

根據該研究對歐洲和美國的保守估計，發現超過 75 家以 iOS app 為核心業務的 app 公司已經上市或被收購——上市或收購之時，這些公司的總估值超過 5,100 億美元。Bumble 於 2014 年發表時，團隊成員不到 20 人。七年過後，Bumble Inc. 已成為其同名、提倡女權的 Bumble 和約會 app Badoo 的母公司，目前該 app 於全球擁有 4,200 萬名每月活躍用戶 。Bumble Inc. 於 2021 年 2 月首次公開募股，一共籌集了 22 億美元。

Apple 公司指出，App Store 的動能與活力來自一個龐大且不斷增長的新興開發者社群，其中許多人受益於 Apple 的教育和 app 建造資源。Apple 開發人員學院的一萬多名畢業生推出了 1,500 多個 apps。企業家培訓營和 App 加速器幫助更多開發者將他們的 app 品質從「優秀」提升到「卓越」的程度，並特別聚焦於為女性和有色人種社群提供資源。

Apple 的全球開發者大會 (WWDC) 每年都會選出數百名學生開發者，為他們提供獎學金。2017 年的其中一位獲獎者是 17 歲來自德國柏林的 Vladimir Danila。當年稍晚，Danila 就推出了 Vectornator，一款已被下載超過 400 萬次的平面設計 app。

Apple 公司指出，此研究報告聚焦 2020 年，這一年，大致全球跨國企業、公司行號、教育機關到家庭，Apps 發揮了前所未有的關鍵作用。App Store 為傳統的實體企業提供工具和平台，讓他們能轉移到線上，這是這類公司在疫情期間，以及適應日益數位化的世界過程中的重要經濟命脈。

做為參考，在營收方面，先前市調機構 Sensor Tower Store Intelligence 就有作出相關的統計，當時指出去年 Google Play Store 總營收達到 116 億美元。而蘋果的App Store去年營收約達 217 億美元，其中成長幅度最高的是 2020 年 12 月聖誕祭，全球消費者在 App Store 及 Google Play 上的消費約為 4.706 億美元，較 2019 年的 3.03 億美元成長約 34.5%，其中手機遊戲消費約佔單月總營收的 4.5%。

＊附註：「全球視角下的 Apple App Store 生態系統」的研究報告中，小型開發者的定義是：一年內旗下所有 app 總下載次數少於 100 萬次，且總盈餘不超過 100 萬美元。

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