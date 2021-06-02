　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵便當營收縮減840萬！銷售員確診「3據點關閉」銷量再受影響

▲▼台鐵夢工場進行消毒。（圖／台鐵）

▲台鐵夢工場進行消毒。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

全台進入第三級防疫警戒階段，除運輸業載客率大受影響外，火車族最愛的台鐵便當銷量也一落千丈，全台銷售量大減48％，營收減少840萬元，其中台北站影響最大，銷售量減幅高達62％。而台鐵便當銷售員今日再傳出確診消息，台北、南港、松山夢工場暫停營業，對台鐵而言無疑是雪上加霜。

根據台鐵統計，5月12日到5月31日期間，與去年同期相比全台共銷售減少12萬5187個便當，減幅為48.80％，營收也減少新台幣840萬5936元，減幅為47.01％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵局表示，其中供應台北站4個販售地點及板橋、桃園與中壢的台北鐵路餐廳受到的衝擊最大，銷售減少7萬9335個便當，減幅高達62.54％，營收少522萬4145元，減幅為60.75％。

▲▼台鐵夢工場進行消毒。（圖／台鐵）

▲▼台鐵便當銷售員確診，3處台鐵夢工場據點暫停營業。（圖／台鐵）

▲▼台鐵夢工場進行消毒。（圖／台鐵）

此外，台鐵便當銷售員今日傳出確診消息，一名固定在南港、台鐵夢工場排班的員工在上月31日上班時，出現發燒等身體不適症狀，當日快篩後結果陽性，進一步進行核酸檢測後確診，已請該員居家隔離，等候衛生局安排。

台鐵局表示，目前台北、南港、松山3處「夢工場」都已消毒完畢，也自昨（1）日起暫停營業，原在這3處上班的同仁均已在家自主健康管理或居家檢疫，至於人數則有關疫調，因此台鐵不便透露，而夢工場開業時間則未定。

ET快訊
快訊／佛光山想捐疫苗　嬌生回應：只跟政府機構協商
快訊／陳時中稱缺BNT原廠授權書　郭台銘辦公室11字回應
她返鄉2天確診稱「足不出戶」　手機訊號軌跡一查...重罰30
桃園母女確診「狂傳13人」！牌咖一家三口全染疫　關係圖曝
柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」
快訊／國產疫苗爭議　柯文哲：很抱歉，我沒辦法支持中央說法
快訊／6/14解三級？柯文哲酸「當然可以」：確診就暴漲
只領過三倍券！上班族怒「8千億紓困」拿不到半毛：沒繳稅的卻有
新竹確診女去過3家銀行　家樂福、超商
快訊／超市、賣場也要人流管制！陳其邁：一坪1人為限
「麻將牌咖傳染鏈」8確診！13鄉鎮慘了…他曝：還有更多個案
快訊／柯文哲出新招　建立整個監視器人流監看
快訊／已採檢200人　文化大學13人快篩陽性
快訊／小巨蛋、世貿成接種站　北市拚打完40萬劑
打疫苗優先順序更動！　「2對象」順位提前
快訊／上市大廠京元電12人確診！　急篩全公司7300人
快訊／土城養護中心33人染疫　 99歲女性死亡
淡水馬偕爆群聚感染！「患者、陪病者、護理師」13人染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傳染鏈一次看！基隆美髮師1傳3　「妻曾去鄰居家串門子」他也染疫

新北大四生返高雄辦離校手續　8天足跡曝：家樂福、超商、高醫大

南投+1確診足跡曝！直播平台女員工固定到草屯碧山郵局寄包裹

台東縣府首例重罰30萬　她返鄉2天確診「足不出戶」被一堆人踢爆

快訊／台東「太麻里家庭群聚」增4確診　雙北返鄉儘速快篩

快訊／基隆確診足跡曝！夢工廠女員工　搭台北＝七堵區間車12天

台中推出新生活運動「行動支付零接觸」　減少購物感染風險

桃園母女確診「狂傳13人」！牌咖一家三口全染疫　市府公布關係圖

累計6655病例！雙北確診地圖曝光　新北再一淨土「坪林+1」淪陷

高雄早餐店4人染疫　對面是國宅！陳其邁：顧客可到5快篩站採檢

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

高雄逆耳兒不聽勸「揪友打麻將」　6人群聚遭罰...爸嘆：就跟你說！

傳染鏈一次看！基隆美髮師1傳3　「妻曾去鄰居家串門子」他也染疫

新北大四生返高雄辦離校手續　8天足跡曝：家樂福、超商、高醫大

南投+1確診足跡曝！直播平台女員工固定到草屯碧山郵局寄包裹

台東縣府首例重罰30萬　她返鄉2天確診「足不出戶」被一堆人踢爆

快訊／台東「太麻里家庭群聚」增4確診　雙北返鄉儘速快篩

快訊／基隆確診足跡曝！夢工廠女員工　搭台北＝七堵區間車12天

台中推出新生活運動「行動支付零接觸」　減少購物感染風險

桃園母女確診「狂傳13人」！牌咖一家三口全染疫　市府公布關係圖

累計6655病例！雙北確診地圖曝光　新北再一淨土「坪林+1」淪陷

高雄早餐店4人染疫　對面是國宅！陳其邁：顧客可到5快篩站採檢

限時48小時！紫色iPhone 12通路現省2000元

桃園小吃店關門傳出喧鬧聲　業者慘了！2女陪侍1男客被活逮

獲封「媽媽界傻白甜」　劉瑞琪寵小孩網喊：當她的兒女好幸福

美式咖啡／拿鐵買一送一！黑浮及奎克咖啡全台17家門市同推優惠

一張機票24萬也搶光！台灣爆逃難潮　科技廠送員工「赴美打疫苗」

快訊／玉山銀土城分行1行員確診　台壽再增1員工染疫！

暖父救援落難小貓「每天攬牢牢」　伸手陪玩慈笑融化網：是真愛！

快訊／佛光山捐疫苗　嬌生回應：只跟政府機構協商

傳染鏈一次看！基隆美髮師1傳3　「妻曾去鄰居家串門子」他也染疫

新北大四生返高雄辦離校手續　8天足跡曝：家樂福、超商、高醫大

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

今公布549例本土！陳時中坦言：疫情沒有往下降

今確診+校正回歸「共549例本土」新北310例最多　各縣市分佈曝光

快訊／確診男瘋砍護理師！3警PCR結果出爐

被批詛咒人！朱學恒「粉專退讚數驚呆」

「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景

國內首例！30多歲男打AZ疫苗出現「血栓」

郭董捐BNT缺一項「關鍵文件」

疫情反爆逃難潮！長榮下周飛美大增班

焦糖陳嘉行轟「階級歧視」　網好奇：劉寶傑學歷強嗎

更多熱門

相關新聞

在家也有「偽戶外」感　這產品近2周詢問度暴增

在家也有「偽戶外」感　這產品近2周詢問度暴增

這波新冠肺炎疫情看來似乎有趨緩的走向，不過由於3級警戒並未解除，因此室外的休閒運動場所仍不能使用，這也讓露台戶這種產品在近期詢問度大增，讓住戶有「偽戶外」的感覺，不過挑選時仍以高樓層露台戶較佳，既可保有隱私，也不用擔心樓上鄰居的掉落物。

即／大安警分局驚傳警員確診　分局匡列51人

即／大安警分局驚傳警員確診　分局匡列51人

確診通緝犯「赤腳搭捷運」遭鎖定　龍山寺旁公園被逮

確診通緝犯「赤腳搭捷運」遭鎖定　龍山寺旁公園被逮

全家「隨買跨店取」創30億業績　升級「預約取」三大功能全新上線

全家「隨買跨店取」創30億業績　升級「預約取」三大功能全新上線

關鍵字：

新冠肺炎台鐵台鐵便當

讀者迴響

熱門新聞

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」

確診男砍3護理師　女兒道歉了

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

紓困4.0補助擴大！蘇貞昌裁示2類人可領3萬紓困金

今公布549例本土！陳時中坦言：疫情沒有往下降

今確診+校正回歸「共549例本土」新北310例最多　各縣市分佈曝光

周興哲趙岱新認了復合：現在很開心

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面