台鐵便當營收縮減840萬！銷售員確診「3據點關閉」銷量再受影響

▲台鐵夢工場進行消毒。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

全台進入第三級防疫警戒階段，除運輸業載客率大受影響外，火車族最愛的台鐵便當銷量也一落千丈，全台銷售量大減48％，營收減少840萬元，其中台北站影響最大，銷售量減幅高達62％。而台鐵便當銷售員今日再傳出確診消息，台北、南港、松山夢工場暫停營業，對台鐵而言無疑是雪上加霜。

根據台鐵統計，5月12日到5月31日期間，與去年同期相比全台共銷售減少12萬5187個便當，減幅為48.80％，營收也減少新台幣840萬5936元，減幅為47.01％。

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台鐵局表示，其中供應台北站4個販售地點及板橋、桃園與中壢的台北鐵路餐廳受到的衝擊最大，銷售減少7萬9335個便當，減幅高達62.54％，營收少522萬4145元，減幅為60.75％。

▲▼台鐵便當銷售員確診，3處台鐵夢工場據點暫停營業。（圖／台鐵）

此外，台鐵便當銷售員今日傳出確診消息，一名固定在南港、台鐵夢工場排班的員工在上月31日上班時，出現發燒等身體不適症狀，當日快篩後結果陽性，進一步進行核酸檢測後確診，已請該員居家隔離，等候衛生局安排。

台鐵局表示，目前台北、南港、松山3處「夢工場」都已消毒完畢，也自昨（1）日起暫停營業，原在這3處上班的同仁均已在家自主健康管理或居家檢疫，至於人數則有關疫調，因此台鐵不便透露，而夢工場開業時間則未定。