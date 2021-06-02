今公布549例本土！陳時中坦言「今天案例多」：疫情沒有往下降

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增372例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例，確診個案中新增12例死亡，綜上所有本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為台北市152例。指揮官陳時中坦言「今天案例比較多，疫情並沒有往下降。」

▲各縣市校正回歸分布情形。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，今天本土比較多，一方面看到疫情沒有往下降，維持在平穩上面，現在使用健保系統申報，會越來越即時，前後兩端加起來案例看起來就比較多，還需要觀察兩天看情況怎樣。

今日新增372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月2日至6月1日。另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。

▲0602確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）

綜上所有本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為台北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、台東縣4例、台中市3例，新竹縣及台南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明，相關疫情調查持續進行中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）