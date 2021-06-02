快訊／新冠疫苗大規模接種計畫　陳時中14:00親自說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日宣布，為因應新冠肺炎疫情，下午2時由指揮官陳時中召開記者會，說明疫情及防疫作為等事宜。國內發生社區本土疫情，接種疫苗、提高疫苗覆蓋率被視為控制疫情的重要手段，陳時中日前已經宣告6月份將有200萬劑疫苗到貨，今日將公布大規模接種計畫。

陳時中日前宣布，根據疫苗到貨時程，6月可望有200萬劑，到了8月包含國產疫苗在內，可以取得累計1000萬劑疫苗。談到最新疫苗抵台進度，陳時中坦言，疫苗進入台灣，因為國際搶貨等因素，沒有辦法完全操之在我，當時說6月疫苗預計有這樣的數目，也希望努力趕快打完，大規模接種計畫已經做好相關規劃，今日公布。

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另陸續有企業提出有意自購疫苗，鴻海創辦人郭台銘透過永齡基金會爭取購買德國BNT疫苗，永齡基金會昨已完成主管機關所需8項內容，備齊公文與文件，基金會創辦人夫人曾馨瑩向衛生福利部食品藥物管理署遞件；另傳出慈濟基金會也有買疫苗意願，相關團體提案、審查情況，預期也將於會中說明。

離島希望入境旅客快篩，連江縣政府5月31日、澎湖縣、金門縣政府6月1日自行公告入境旅客接受武漢肺炎抗原快篩，不過，中央流行疫情指揮中心1日深夜表示，此公告已由衛生福利部依法撤銷，相關爭議還有待指揮中心說明。