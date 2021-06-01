不滿妻急診室等太久　莽男嗆護理師「小心我拿刀子過來」下場曝

▲蔡男因不滿妻子等待救護時間過久，竟恐嚇現場醫護稱「是不是不相信我有刀」大鬧醫院。（圖／翻攝自Google maps）

記者黃宥寧／台北報導

住基隆的蔡姓男子，因妻子服藥過量前往汐止國泰醫院就醫，等候期間心急如焚的竟與現場護理人員起衝突。蔡男情緒失控向胡姓護理師恐嚇「小心我拿刀子過來要給你們好看」，對譚姓醫師稱「不相信我是流氓嗎」並作勢要毆打人。士林地檢署偵結認蔡男妨害執行醫療業務等罪，依違反醫療法將他提起公訴。

去年11月6日晚間，蔡男因妻子服用安眠藥過量急忙前往汐止國泰醫院急診室，在等候期間因不耐煩及與護理人員溝通時心生不滿，並在晚間11時許對現場胡姓護理師恫稱「妳們是沒看過流氓是不是」、「你沒看過我在外面混是不是」、「小心我拿刀子過來給你們好看」等語。

隔日凌晨2時許，蔡男又情緒激動對現場譚姓醫師恐嚇「你讓我抓狂起來就等著試試看」、「等一下讓我出手的時候就知道了」等語，並威脅譚姓醫師表示要毆打他，胡及譚因心生恐懼並立刻通報及報案處理。

蔡男於警詢及偵查時坦承有恐嚇要打人及揍人，卻辯稱「我不記得有說其他內容了」。檢方依胡及譚的證述及國泰證明病歷函文，認蔡男在急診室所說的話，已導致令人心生畏懼及危害安全，依違反醫療法罪嫌將他提起公訴。

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