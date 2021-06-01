護師被砍時「困隔離病房」地板滿鮮血！同事還原慘狀：只能一直逃

▲護理師奔波救人反而還被病人砍。非當事人。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

雙和醫院昨天爆發確診者砍傷3名護理師，2人重傷1人輕傷，其中1人的右手4條韌帶2條神經都被砍斷，未來的復健之路會相當艱辛。一名網友自稱是護理師同事，今天找上網紅麻醉護理師「賴青」還原事件經過，被砍當下護理師被困在隔離病房無法向他人求救，只能連滾帶爬躲到病房，「前兩個同事受重傷，地板都是他們的血跡真的慘不忍睹。」

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▲被砍的護理師同事還原當時狀況。（圖／翻攝自IG@chingwithgod）



麻醉護理師賴青在IG貼出收到的私訊，對方聲稱是這3名護理師的同事，事發當下為早上7點，主護理師準備去發餐時看到病人離開房間，隨即提醒對方趕快回病房，怎料病人下秒就掏出水果刀朝主護理師腹部、後腰、雙腿狂刺，第二名護理師聽到尖叫聲前來查看，結果也被捅傷會陰部，右手手指更直接被刺穿，第三名護理師見狀馬上跑去求救，但也不幸腹部被劃傷。

這名醫護人員指出，早上7點同事都還沒來上班，「在隔離病房要求救真的很困難，我們只能一直逃，逃到某個病房，拿出手機跟護理長求救」，最後警方到場才將病人制伏在地，這時地面全是大片血跡，「其中一個同事右手神經斷裂，已接回去了，但要恢復到以前的樣子，只能靠後續的復健治療。」

他感嘆，醫護人員每天戴著N95、穿著全套隔離衣，每天下班一脫掉都全身溼答答，「每天都這麼告訴自己：我們的職業是救人」，沒想到當今醫療量能已經嚴重不足，在身心俱疲的狀態下還被病人持刀猛砍，他看了實在難過又憤怒，希望能透過網紅力量替醫護發聲。

其他人看了也怒火中燒，「希望這瘋子能判重刑！！根本蓄意殺人」、「真的令人氣憤」、「在開刀房遇到青番還可以把他們綁在床上，急診真的無法預料他們會拿出什麼來攻擊」、「在防疫病房的我，完全可以理解，曾經也有確診的街友拿棍棒跑出來，幸好後來被安撫。」