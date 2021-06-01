物流需求暴增！Uber推醫護乘車、訂餐優惠　Lalamove進軍台南

▲疫情下民眾對於即時物流的需求持續增加，Lalamove自6月1日起進軍台南，鼓勵零接觸配送。（圖／Lalamove提供）

記者賴文萱／台北報導

全台三級警戒延長至6月14日，Uber為向所有前線醫護團隊致上最高的敬意與感謝，今（1）宣布Uber、Uber Eats雙平台提供總計8萬份優惠，其中包含6萬趟7折乘車優惠與2萬個訂單7折訂餐優惠給位於上百家醫療院所的醫護人員，以支援防疫最前線。另外，物流媒合平台Lalamove也宣布，今起進軍台南，鼓勵零接觸配送，減少民眾不必要的外出。

Uber「向醫護人員致敬計畫」自6月1日啟動至6月30日截止，凡上下車地點或是取餐地點為指定之上百家醫療院所的醫護人員及工作人員使用。用戶選擇「向醫護人員致敬（菁英優步）」，輸入【優步挺醫護】，每個帳號可享20趟7折優惠（每趟最高折抵$100），全台限量6萬趟；Uber Eats 用戶輸入【優食挺醫護】，每個帳號可享2次7折優惠（每次最高折抵$100），全台限量2萬次。

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▲Uber、Uber Eats 雙平台向醫護致敬，推出乘車、訂餐優惠。（圖／Uber提供）

Uber 總經理楊思祥表示，看到醫護人員冒著風險站到前線守護全台灣民眾的健康，我們非常感動，希望藉由提供乘車和餐飲優惠回饋醫護人員為他們加油打氣，並向所有第一線的醫護團隊致上最高的敬意與感謝。

▲Lalamove自6月1日起進軍台南，享用台南美食不用外出，一鍵外送到府。（圖／Lalamove提供）

另一方面，物流媒合平台Lalamove宣布，自6月1日起正式進軍台南，讓台南市民能在疫情之下享有多元的配送服務，減少不必要的外出。Lalamove預計於拓點台南的3個月內，招募近千位司機夥伴，持續創造就業機會，並強化與司機夥伴教育訓練，確保服務品質。

由於疫情三級警戒延長，推升Lalamove App整體下載量增加近9成，顯示疫情下民眾對於即時物流的需求持續增加。本土疫情逐漸升溫，除了積極提高司機夥伴防疫規格，鼓勵零接觸配送，Lalamove也強調司機夥伴需落實每日車輛消毒，並提供用戶電子錢包儲值優惠。

Lalamove服務範圍串連北中南，今年更將持續擴大服務範圍，預計開拓至少3個新城市據點，希望未來讓全台用戶皆能享受便利快速的物流服務。

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