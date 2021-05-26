居家隔離者要求餐點放門口　外送員狠拒：已超越我的底線

▲雙北不少人待在家防疫，對外送平台相當依賴。（資料圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

台灣本土案例激增，外送平台對居家隔離者來說是一大救星，一名外送員指出，他接到的訂單客人正在進行居家隔離，要求他搭上電梯將餐點放在門口，但他想了想仍擔心染疫，「很明顯的已經超越我的底線」，選擇拒絕訂單。

原PO昨（25）日在臉書社團「外送員的奇聞異事」發文指出，他接到一般客人的訂單，就算要爬5、6層樓梯也甘願上去，前提是不需要碰到對方的私人物品。

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▲外送員PO文。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



原PO昨日接到一張訂單的客人正在居家隔離中，對方要求他搭乘電梯上7樓，將餐點放在門口的櫃子上，「這很明顯的已經超越我的底線了」、「拿了餐之後看到這些備註，又想起只有48塊的送餐費用，直接聯繫派單協助轉單」。

文章引起正反兩面評論，有人認為「我覺得你可以考慮在家休息，畢竟出門很危險」、「防疫視同作戰，作戰期間你也別出門兼差了，保護自己也保護他人」、「我的想法就是你48元嫌少不想幹」，但也有人說「每個人都有選擇的權利吧？不想承擔萬分之一的風險而已」、「 外送員自己保護自己也很重要，沒有對或錯」，原PO最後在留言區解釋，他認為在超過5層樓的電梯大樓，其中可能接觸的人太多，「我知道隔離不代表確診，但是基於原則所以只能轉單了」。