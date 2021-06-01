今確診+校正回歸「共327例本土」新北166例最多　縣市分佈曝光！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增262例本土和校正回歸本土個案65例，總計327，確診個案中新增13例死亡。綜合所有本土案例，以新北市166例最多，其次為台北市87例。

指揮官陳時中表示，今新增262例本土病例，為136例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月20日至5月31日。另校正回歸個案65例中，為31例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月30日。

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指揮中心指出，綜上所有本土個案共327例，以新北市166例最多，其次為臺北市87例，桃園市23例，彰化縣12例，臺中市10例，基隆市8例，宜蘭縣5例，嘉義縣4例，花蓮縣、臺東縣各3例，苗栗縣2例，臺南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例，其中253例有雙北活動史，其餘縣市74例中1例有萬華活動史，55例已知感染源，18例關聯不明。

▲0601新冠肺炎確診病例數。（圖／指揮中心提供）

今日新增13例死亡個案（案1757、1993、2580、2786、2993、3145、3546、4102、6517、6562、6932、7483、7793），共計為男性10位、女性3位，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月24日至5月31日。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計522,816例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含488,696例排除），其中8,842例確診，分別為1,142例境外移入，7,647例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另22例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5304、5841、7096、8343)移除為空號。確診個案中137例死亡。

▲▼確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）